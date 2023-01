Qatargate: Panzeri läks kokkuleppemenetlusele

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Katari skandaaliga seotud endine eurosaadik Pier Antonio Panzeri sõlmis kokkuleppe Belgia prokuratuuriga ja lubas avalikustada, kellele ta andis altkäemaksu ja millised riigid andsid talle selleks raha.

"Panzeri, keda süüdistatakse korruptsioonis, rahapesus ja kuritegelikus rühmituses osalemises, allkirjastas teisipäeval kokkuleppe. Ta saab informatsiooni andmise eest kergendatud karistuse," teatas Belgia prokuratuur.

Belgia võimud on samade süüdistuste alusel kinni pidanud veel kolm inimest. Nende hulgas on Eva Kaili ja tema elukaaslane Francesco Giorgi. Kaili advokaat väidab, et tema klient on süütu.

Panzeri nõustus kokkuleppe raames avaldama kõik inimesed, kes osalesid tema skeemis, vahendas Financial Times.

Financial Times teatas hiljuti, et Euroopa luureteenistused uurivad Katari ja Maroko väidetavaid katseid osta poliitilist mõjuvõimu Euroopa Parlamendis. Maroko ja Katar on kõik süüdistused tagasi lükanud.