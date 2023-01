Vietnami president sunniti korruptsiooniskandaalide tõttu ametist lahkuma

Vietnami president sunniti koroonapandeemia ajal ilmsiks tulnud skandaalide tõttu ametist tagasi astuma. Analüütikute hinnangul on aga hoopis tegu võimumänguga Vietnami kommunistlikus võimustruktuuris ning kommunistliku partei kollektiivse juhtimise periood on läbi.

Vietnami kommunistlik partei sundis riigi presidendi Nguyen Xuan Phuci ametist tagasi astuma seoses koroonapandeemia ajal puhkenud pistiseskandaalidega, vahendas Raadio Vaba Aasia (RFA) Vietnami riigimeediat.

Phuci süüdistatakse põhilistes Vietnami koroonapandeemia tippajal puhkenud skandaalides, kuid analüütikute sõnul on tegu ka võimuvõitlusega Vietnami võimuladvikus.

Vietnami kommunistliku partei keskkomitee võttis 68-aastaselt Phucilt ära kõik tema senised ametid ja kohutused, sh kuulumine poliitbüroo ja partei keskkomitee koosseisu. Samuti võeti mehelt riigikaitse ja julgeolekunõukogu esimehe koht, teatas Vietnamnews.

Vietnami riigimeedia kohaselt kiitsid partei liikmed Phuci peaministri töö eest, mis lõppes koroonapandeemia ajal. Nguyen Xuan Phuc oli Vietnami peaminister 2016. aastast 2021. aastani. Samas kritiseeriti meest mitmete aseministrite ja kolme ministriga seotud korruptsiooniskandaalidega seoses ning Vietnami kommunistliku partei liikmed nõudsid, et Phuc peab nende eest vastutama.

5. jaanuaril otsustas Vietnami rahvusassamblee vabastada ametist kaks aseministrit, Pham Binh Minhi ja Vu Duc Dami. Mõlemad aseministrid olid seotud erinevate pistiseskandaalidega.

Vietnami tervishoiuvaldkonna ettevõte Viet A tegevjuht tunnistas, et andis valitsusametnikele altkäemaksu, et müüa haiglatele standarditele mittevastavaid koroonateste. Dam oli samal ajal asetervishoiuminister.

Professor Zachary Abuza ütles RFA-le, et skandaalidest hoolimata on Vietnami presidendi ametist taanduma sundimine puhas võimupoliitika ning varem kehtinud kollektiivse juhtimise printsiip kommunistlikus parteis on kadunud.

Abuza hinnangul näitab Phuci eemaldamine, et kommunistliku partei tehnokraatide mõju on vähenenud ning võim on liikunud enam Vietnami siseministeeriumisse.