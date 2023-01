Neljapäeva hommik on lumine, päeval sadu lakkab

Madalrõhkkond liigub neljapäeva öösel üle Ida-Eesti põhja suunas. Sadu on juba Kagu-Eestisse jõudnud, muutub pärast keskööd tihedaks ja laieneb üle mandri. Päeval madalrõhkkond kaugeneb ja viib saju kaasa. Õhurõhk tõuseb ja kõrgrõhkkond tugevneb.

Ööl vastu neljapäeva sajab mandril lörtsi ja lund, sadu muutub pärast keskööd tugevaks, kohati tuiskab. Kagu-Eestis tuleb ka vihma. Tuul puhub idakaarest 3 kuni 9 meetrit sekundis, pärast keskööd pöördub lääne poolt alates põhja ja loodesse ning tugevneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Hommik on mandril sajune – sajab nii lörtsi kui ka lund. Tuul puhub loodest 5 kuni 10, Liivi lahe ääres puhanguti 15 meetrit sekundis, Eesti idaservas aga lõunast ja on nõrk. Õhutemperatuur on null kraadi ümber.

Ennelõunal sajab Ida-Eestis veel lund ja lörtsi, tuiskab, lääne pool sajuvõimalus väiksem. Pärastlõunal lõuna poolt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Tuul pöördub läände ja edelasse, kiirust 4 kuni 10, põhjarannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadini. Õhtul tuul nõrgeneb, õhk jaheneb ja teedel suureneb libeduseoht.

Reedest alates tugevneb kõrgrõhuala. Tuul rahuneb, õhk muutub kargemaks ja temperatuur on miinuspoolel. Esiti pudeneb Kagu-Eestis veel kerget lund, aga nädalavahetusel ja uue alguses oleme sajust priid.