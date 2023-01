Afganistanis hukkus külmalaine tõttu vähemalt 70 inimest

Afganistanis langes temperatuur kohati alla 33 kraadi. Äkitselt tulnud külmalaine tõttu on hukkunud vähemalt 70 inimest ja 70 000 looma, kinnitasid kolmapäeval Afganistani valitsusallikad, vahendas Raadio Vaba Euroopa.

Kabulis ja teistes Afganistani regioonides on alates 10. jaanuarist olnud rekordmadalad temperatuurid. Kõige külmem õhutemperatuur on Ghori provintsis riigi keskosas.

Afganistani meteoroloogiaameti juhi Mohammad Nasim Muradi sõnul on käesolev talv viimaste aastate külmim. Külmalaine kestab Afganistanis veel vähemalt nädala, hindas Muradi.

Abiorganisatsioonide hinnangul on Afganistani 38 miljonist elanikust pooled nälja veerel ning ligikaudu neli miljonit last on alatoidetud.