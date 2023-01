Tugev lumesadu põhjustas taas elektrikatkestusi, sõiduolud on halvad

Öösel hakkas sadama rasket lund ja Kagu-Eestist alates põhja poole on lumesadu väga intensiivne ning on põhjustanud mitmel pool elektrikatkestusi. Kõige ulatuslikumad rikked on Harju-, Rapla- ja Pärnumaal.

Veidi enne kella 11 oli elekter ära rohkem kui 25 000 kliendil üle Eesti, ütles ERR-ile Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm. Viimati oli samas suurusjärgus kliente elektrita 2021. aasta jaanipäevase äikese ajal, aga toona olid katkestused hästi kontsentreeritult Harjumaal, meenutas Härm.

Neljapäeva õhtul kella seitsmeks oli rikkelisi katkestusi ligikaudu 7500 kliendil, päevaga taastati elektrivarustus 21 300 kliendil.

Hommikul kogunes Elektrilevi kriisikomisjon, kes töötab elektrivarustuse esimesel võimalusel taastamise nimel. Raske lumesaju tõttu on palju puid ja oksi murdunud ning põhjustanud ulatuslikke elektrikatkestusi üle kogu Mandri-Eesti.

Härm möönis, et kiiresti ilmselt midagi korda ei saa. "Varasem kogemus näitab, et umbes pooled katkestused suudetakse likvideerida 12 tunniga, ülejäänutega läheb kauem. Mõnel juhul võib minna ka päevi ja ilmselt läheb ka," ütles Härm.

Eelmise aasta lõpus Saaremaal osa kliente ligi nädalaks elektrita jätnud torm Birgiti ajaga saab Härmi sõnul tõmmata paralleele küll, kuna ilm on praegu üsna sarnane. Olukorra muudab praegu raskemaks see, et ala, mis üle Eesti on lumega pihta saanud, on oluliselt suurem, rikkeid on rohkem ja brigaade Eestis sama palju nagu ikka. Lihtsamaks muudab rikete kõrvaldamise see, et brigaade on lähemalt võtta.

"Täna tegeles rikete likvideerimisega kokku 52 brigaadi ja homseks liiguvad appi veel lisabrigaadid Saaremaalt. Töid tehakse ööpäevaringselt," ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Raske lumi on tekitas eriti palju rikkekohti, mis teeb nende likvideerimise aeganõudvaks. "Oleme enamus rikkeid kaardistanud ning täna õhtuste prognooside kohaselt saame elektriühenduse taastada Järvamaal hiljemalt reede õhtuks, kuid teistes maakondades läheb veel viimaste rikete lahendamisega aega kuni laupäeva õhtuni," sõnas Härm.

Transpordiamet teatas, et Pärnu-, Rapla- ja Harjumaal ei suuda teehooldajad tiheda lumesaju ning teedele murdunud puude tõttu tagada teede nõutavat seisunditaset, mistõttu kehtestas amet neljapäeval alates kella üheksast sealsetel riigiteedel rasketest ilmaoludest tingitud tavapärasest erineva hoolderežiimi.

Lühikese aja jooksul on maha sadanud enam kui 15 sentimeetrit märga lund, mis on murdnud teedele ka puid ja oksi. Kuigi kogu Pärnu-, Rapla- ja Harjumaa hooldustehnika on transpordiameti kinnitusel väljas, ei suudeta kõikjal tagada teede nõutavat seisunditaset. Liiklejatel tuleb olla väga ettevaatlik.

Rasketest ilmaoludest tingitud tavapärasest erinev hoolderežiim kehtib Pärnu-, Rapla- ja Harjumaal neljapäeval kella 20-ni.