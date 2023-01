Kõige ulatuslikumad rikked on Harju-, Rapla- ja Pärnumaal. Praegu on elektrita veidi üle 22 000 Elektrilevi kliendi. Hommikul kogunes ka Elektrilevi kriisikomisjon. Elektrilevi juht Mihkel Härm ütles Madis Hindrele, et olukord on keerulisem kui detsembris Saaremaal.