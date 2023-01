Poola vihjas, et võib ilma Berliini loata saata Leopardid Ukrainasse

"Nõusolek on teisejärguline probleem. Kas saame varsti selle heakskiidu või teeme ise, mida tegema peame," ütles Morawiecki.

Poola on valmis tarnima Ukrainale 14 Leopardi tanki. Varssavi tahab, et ka teised Euroopa riigid saadaksid Leopardid Ukrainasse. Poola soovib, et liitlased saadaksid Ukrainasse kuni 100 rasketanki, vahendas Bloomberg.

"Me sunnime kantsleri bürood vastama meie ettepanekule saata Ukrainasse sõjamasinad, riik võib peagi seista silmitsi järjekordse Vene pealetungiga," ütles Morawiecki.

Neljapäeval teatas ajaleht The Wall Street Journal, et Saksamaa ei saada Ukrainale enda Leopard 2 tanke ega luba enda Leopard 2 tanke Ukrainale saata liitlastel, kes on valmis neid andma enda varudest

Poola, Soome ja Taani on teatanud, et on valmis saatma Ukrainale enda Leopardi tanke, kui Berliin annab selleks loa. Seni on Ukrainale moodsaid lääne tanke andnud ainult Suurbritannia, lubades Ukrainale Challenger 2 tanke.