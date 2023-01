Mitmes kaupluses napib kodumaist kasvuhoonekurki

Imavere külje all Eistveres tegutsev ettevõtja Kuido Paimla jaanuaris kasvuhoonet kütma ei hakanud ja kurgiseemned jäidki mulda pistmata.

"Tavaliselt on läinud seeme mulda jaanuari esimesel nädalal, aga tänavu panen kolm nädalat hiljem. Puhtalt selle pärast, et energiahinnad on nii kallid. Küttekulu, ei jõua kütta," rääkis Paimla.

Kui tavaliselt on esimene Eistvere kurk kaupluses 20. märtsi paiku, siis tänavu kuu aega hiljem.

Paide suuremates toidukauplustes oli neljapäeval värske kurgi valik tagasihoidlik.

"Kahjuks (värsket kurki) ei jagu, viimastel nädalatel oleme oma tellimused kätte saanud osaliselt. Meie tellitud kauba koguseid ei ole täidetud. /.../ Puudu on just kodumaine kurk, Grüne Fee kurk. Importkurki on saada," ütles Paide Maksimarketi tooterühma vanem Ülle Palang.

Kui Kreekas kasvanud kurgi kilogrammist küsiti neljapäeval Paide Maksimarketis pisut alla kolme ja poole euro, siis energiakuluka tootmisega kodumaise kurgi eest tuli välja käia peaaegu kuus eurot.

"Üle pooleteise euro on tõusnud hind võrreldes möödunud aasta algusega. Ja see kajastub ka müügihinnas," sõnas Palang.

Eesti suurimal kasvuhoonekurgi kasvatajal Grüne Feel on Tartumaal kurgikasvatuseks mõeldud kasvuhooneid kaks ja pool hektarit, tootmine on jagatud kolme kasvutsüklisse. Kuid seoses elektrienergia kallinemisega pidi ettevõte jaanuaris tootmismahtu vähendama.

"Kui meil eelmisel aastal oli veel soodsama hinnaga lepinguga energia käes, siis uue aasta alguses see olukord muutus ja lähtuvalt sellest püüdsimegi võib-olla ka, kasutades seda odavamat energiat ära, rohkem toota. Ja nüüd, aasta alguses on need kasvutsüklid veidikene nihkes ja see ongi tinginud ka selle olukorra, et jaanuarikuus on meie toodangut, mis puudutab kurke, natukene vähem müügil kui harjumuspäraselt eelmistel aastatel oli," rääkis Grüne Fee Eesti tegevjuht Raivo Külasepp.