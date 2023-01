Eesti ja veel mitu riiki tegid teatavaks uue sõjalise abi paketi Ukrainale

Abipaketis on muuhulgas kaudtule- ja tankitõrjerelvad ning laskemoon. See on suurim Eesti sõjalise abi pakett Ukrainale. Tapa sõjaväelinnakus toimus rahvusvaheline niinimetatud Ramsteini formaadi eelne kohtumine, kus Eesti, Suurbritannia ja mitu teist riiki tutvustasid oma uusimat paketti Ukraina sõjaliseks abistamiseks. Jätkab Joakim Klementi.