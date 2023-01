Lähipäevad olulist lumelisa ei too

Reede öösel tuleb pilves selgimistega ilm ning Kagu-Eestis sajab vastu hommikut lund. Kohati esineb udu. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis, öö hakul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -7, meremõjuga rannikul kuni +1 kraadi. Teed muutuvad jäiseks.

Reede hommikul on pilves selgimistega ilm. Kagu-Eestis sajab kohati lund ning mõnel pool võib ka udu olla. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis ning külma on 1 kuni 7 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab vähest lund, Kagu-Eestis on sajuvõimalus suurem. Valdavalt puhub nõrk põhjakaare tuul, mis Ida-Eestis tugevneb veidi. Termomeetrinäit jääb -2 ja +2 kraadi vahele.

Nädalavahetuseks on oodata vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilma. Külma on päevasel ajal 0 kuni -5 kraadi, öösel -3 kuni -9 kraadi.

Uus nädala algab samal kursil, kuid juba teisipäeval pilvisus taas tiheneb ning kohati läheb ka sajule. Oodata on nii lund, lörtsi kui ka vihma ning teedel on jäiteoht. Kui esmaspäeval on päevane keskmine õhutemperatuur -4 kraadi, siis teisipäeval juba +1.