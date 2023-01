CIA peadirektor käis salaja Kiievis ja jagas Ukrainaga Vene sõjaplaane

Oluline teisipäeval, 19. jaanuaril, kell 7.34:

- Uus Saksa kaitseminister: Leopardite andmise otsus tuleb lähipäevil;

- Saksamaal Ramsteinis toimub reedel oluline Ukraina sõjalise abi konverents;

- USA uues relvaabi paketis on Bradley ja Styker lahingumasinad;

- Michel: Euroopa Liit toetab Zelenski välja pakutud rahuplaani;

- CIA peadirektor käis salaja Kiievis ning jagas Ukrainaga Vene sõjaplaane.

Ukraina peastaap: Ukraina hävitas seitse Vene õhutõrjesüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas oma hommikuses rindeülevaates, et viimase ööpäeva jooksul ründas Ukraina õhuvägi 21-te eri Vene vägede koondumisala ning seitset Vene õhutõrjesüsteemi. Samuti olevat peastaabi sõnul tulistatud alla kolm Vene Lancet hulkurdrooni.

Samuti hoiatas peastaap, et kogu Ukraina territooriumil on suurenenud õhu- ja raketirünnakute oht tsiviilobjektidele. Samuti väitis peastaap, et Vene okuopatsioonivõimud Krimmis teevad ettevalmistusi varjatud mobilisatsiooniks.

Uus Saksa kaitseminister: Leopardite andmise otsus tuleb lähipäevil

Saksamaa värskelt ametisse saanud kaitseminister Boris Pistorius kinnitas intervjuus Tagesschaule, et tema ei tea midagi tingimusest nagu Saksamaa otsus anda Ukrainale Leopard 2 tanke sõltuks USA samasugusest otsusest.

Pistoriuse kinnitusel tehakse lähipäevil otsus kas anda Saksa päritolu tanke ilma USA samasuguse otsuseta Ukrainale. Minister rõhutas, et otsuse täpne sisu pole veel paigas.

Tagesschauga rääkimise hetkel kinnitas minister, et lähitundidel tuleb otsus kas Saksamaa lubab teistel riikidel enda Leopardeid Ukrainale saata.

Pistorius on ise end varem kirjeldanud kui kiiret otsustajat, tõi Tagesschau esile.

Tageschau tõi esile, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski kritiseeris Saksa ARD-le antud intervjuus Saksa valitsust viivitamise pärast. "Te olete täiskasvanud inimesed. Te võite nõnda rääkida kuus kuud, kuid inimesed surevad siin," ütles Zelenski intervjuus.

Zelenski rõhutas, et Leopard tankid on vajalikud Ukraina kaitseks ning Ukraina ei kavatse Leoparditega Vene Föderatsiooni territooriumile tungida.

Saksa DeutschlandTrend küsitlusuuringu kohaselt toetab Saksa elanikest 46 protsenti Leopard 2 tankide andmist Ukrainale ning tervelt 43 protsenti on vastu.

Rohkem inimesi Saksamaa lääneosas, mis Külma Sõja ajal oli Lääne-Saksamaa, toetab tankide andmist. Samas endise Ida-Saksamaa elanikest 59 protsenti on tankide andmise vastu.

Saksamaal Ramsteinis toimub reedel oluline Ukraina sõjalise abi konverents

USA Ramsteini sõjaväebaasis Saksamaal kohtuvad paljud Ukraina partnerriigid arutamaks Ukrainale antavat sõjalist abi. Mitmed riigid ootavad Saksamaa ja teiste riikide otsust Saksa päritolu Leopard 2 tankide Ukrainale tarnimise kohta.

Ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas oma õhtuses videopöördumises lääne päritolu tankide andmist Ukrainale üheks kõige olulisemaks otsuseks.

Tegu on juba kaheksanda kohtumisega sellises formaadis.

USA uues relvaabi paketis on Bradley ja Styker lahingumasinad

Ameerika Ühendriigid teatasid neljapäeval ametlikult oma uuest relvaabi paketist Ukrainale, mille käigus antakse riigile 90 Stryker lahingumasinat ja 59 Bradley lahingumasinat. USA andis eelmise sõjalise abipaketi raames Ukrainale 50 Bradleyt.

Samuti antakse Ukrainale 590 Tow tankitõrje raketti ja pea 300 000 25mm mürsku. Samuti annab USA Ukrainale kaheksa Avenger õhutõrjesüsteemi, 350 HMMWV sõidukit, 20 000 155mm suurtükimürsku, ligikaudu 600 155mm täppismürsku, 95 000 105mm suurtükimürsku ja ligikaudu 12 000 120mmm miinipilduja mürsku.

Ameeriklased annavad Ukrainale ka veel radarivastaseid HARM rakette, ligikaudu 2000 tankitõrje raketti, üle kolme miljoni padruni väikese kaliibriga relvadele, miinitõrje tehnikat, Claymore isikuvastaseid lõhkekehi, öövaatlusseadmeid ja erinevaid varuosasid.

Ukrainska Pravda juhtis tähelepanu, et oodatult ei sisalda abipakett pikamaa ATACMS rakette ega Abrams tanke.

Abipaketi võimalikku sisu kajastati enne selle avalikustamist ka USA meedias.

Michel: Euroopa Liit toetab Zelenski välja pakutud rahuplaani

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel külastas neljapäeval taas Kiievit. Kõnes Ukraina Ülemraadale kinnitas Michel, et Euroopa Liit toetab Zelenski kümnest punktist koosnevat välja pakutud rahuplaani sõja lõpetamiseks, vahendas Interfax Ukraina.

Michel rõhutas oma kõnes, et Euroopa Liit on eraldanud Euroopa Rahurahastu ning liikmesriikide kaudu 11 miljardit eurot Ukrainale ning erinevas Euroopa riikides õpetatakse välja 15 000 Ukraina sõdurit.

Michel kinnitas, et Ukraina vajab lähinädalatel rohkem õhukaitset, pikamaa rakette, laskemoona ja üle kõige muu tanke. Charles Michel ütles kõnes, et tema isiklikult usub tugevalt, et Euroopa Liidus külmutatud 300 miljardit eurot Vene varasid tuleks konfiskeerida ja kasutada Ukraina taastamiseks.

CIA peadirektor käis salaja Kiievis ning jagas Ukrainaga Vene sõjaplaane

CIA peadirektor William J. Burns käis eelmise nädala lõpus salaja Kiievis ning jagas Zelenski administratsiooniga teadaolevat infot selle kohta, mida Venemaa plaanib sõjaliselt Ukraina vastu lähinädalatel ja -kuudel, teatas The Washington Post.

Üks oluline küsimus Zelenski ja teiste ametiisikute jaoks oli USA ja lääneriikide abi edasine jätkumine peale vabariiklaste valimisvõitu USA esindajatekojas. Samuti on osa USA valijate jaoks Ukraina toetamise teema tähtsus langenud võrreldes varasemaga.

Burns olevat rõhutanud praeguse perioodi kiireloomulisust lahinguväljal ning kinnitanud, et mingil hetkel tulevikus ei tule abi Ukrainale enam nii kergesti.

Zelenski ja tema nõunike jaoks tundus kohtumise järel, et Bideni administratsiooni toetus Ukrainale püsib tugev ning USA Kongressi poolt vastu võetud 45 miljardit dollarit julgeolekuabi rahastust katab riigi vajadusest vähemalt juulini või augustini. Allikate kinnitusel ei usu Kiiev, et sel kevadel järgneks sellele sama suur abipakett nagu eelmisel kevadel.

Kuigi mõned sõjakamad Kongressi vabariiklased tahavad Ukrainale rohkem relvaabi anda, siis teised konservatiivid samast erakonnast tahavad USA riigieelarve kulutusi kärpida, sh Ukrainale antavat sõjalist abi.

Burns on Zelenski siseringis oma austuse välja teeninud, kuna ta hoiatas 2022. aasta jaanuaris, et Vene väed püüavad vallutada Antonovi lennujaama 24. veebruari invasiooni alguses. Selle sõnumi edastas ta tollal Ukraina valitsusele isiklikult ning see aitas ukrainlastel valmistada ette lennujaama ja Kiievi kaitset.

Burns on ka skeptiline läbirääkimiste osas Venemaaga jagades sama perspektiivi nagu Ukraina valitsus. CIA peadirektori hinnanul ei ole Venemaa praegu huvitatud tõsistest kõnelustest.