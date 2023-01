Oluline reedel, 20. jaanuaril, kell 19.03:

- Uus Saksa kaitseminister: Leopardide andmise otsus tuleb lähipäevil;

- Saksamaal Ramsteinis toimub reedel oluline Ukraina sõjalise abi konverents;

- Soome saadab Ukrainale uue abipaketi, avaldamata selle sisu;

- USA uues relvaabi paketis on Bradley ja Stykeri lahingumasinad;

- Michel: Euroopa Liit toetab Zelenski välja pakutud rahuplaani;

- CIA peadirektor käis salaja Kiievis ning jagas Ukrainaga Vene sõjaplaane;

- Briti luure: Wagneri 50 000 võitlejat Ukrainas on Vene sõjamasina jaoks võtmetähtsusega;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 770 sõdurit ja seitse suurtükisüsteemi.

USA leiab, et Ukraina ei peaks praegu alustama suurt vastupealetungi

USA kõrge ametnik ütles reedel, et Washington kutsus Ukrainat üles mitte alustama praegu suurt vastupealetungi Vene vägede vastu. Washington soovitab Kiievil oodata, kuni Ukrainasse jõuavad uued USA relvad.

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley ütles, et tõenäoliselt sel aastal ei suuda Ukraina Vene vägesid oma territooriumilt välja tõrjuda.

"Sõjalisest seisukohast olen endiselt seisukohal, et sel aastal oleks väga raske Vene vägesid välja tõrjuda kogu Ukraina territooriumilt," ütles Milley.

Milley sõnul on siiski võimalik, et ukrainlased viivad sel aastal läbi eduka vastupealetungi, vahendas CNN.

Austini sõnul on Saksamaa endiselt usaldusväärne partner

Saksamaal Ramsteini õhubaasis toimus Ukraina kontaktgrupi kohtumine, kus lääneriigid arutasid Leopard 2 tankide saatmist Ukrainale. Lääs ei jõudnud reedel aga Leopardide tarnimise otsuses veel kokkuleppele.

Ajakirjanikud uurisid USA kaitseministrilt Lloyd Austinilt, kas Saksamaa panustab piisavalt, et abistada Ukrainat. "Jah", vastas Austin.

"Alati saab teha rohkem, kuid Saksamaa on andnud märkimisväärse panuse. Saksamaa on usaldusväärne liitlane. See on olnud pikka aega ja ma usun, et see on nii ka tulevikus," ütles Austin.

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley ütles, et ta pole oma 43-aastase karjääri jooksul veel kunagi NATO-t nii ühtsena näinud.

"Oleme pühendunud Ukraina toetamisele ja teeme seda nii kaua kui vaja," ütles Milley.

SBU teatel vahistati Dnipros seitse riigireeturit, kes aitasid korrigeerida Vene raketirünnakuid

Ukraina julgeolekuteenistus SBU ning Dnipropetrovski oblasti prokuratuur teatasid, et venemeelse organisatsiooni Serb liikmed aitasid Vene vägedel korraldada rünnakuid Dnipro elektri- jm kriitilise taristu pihta, vahendas Ukrainska Pravda.

Vahistatud kollaborandid andsid Vene vägedele infot, kus asub Dnipro kriitiline taristu ning külastasid ka raketitabamuse saanud kohti, et hinnata raketitabamuste mõju.

Borrell: Euroopa riigid on valmis saatma Ukrainasse rasketanke

"Ma arvan, et Ukraina vajab relvastust ja rasketanke ning mõned Euroopa riigid on valmis neid andma. Ma loodan, et see otsus tehakse," ütles reedel EL-i välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis reedel, et tankide tarnimine Kiievile ei muuda Ukrainas sõjalist olukorda.

"Oleme korduvalt öelnud, et sellised tarned ei muuda midagi, vaid lisavad probleeme juurde Ukrainale ja Ukraina inimestele," väitis Peskov.

Der Spiegel: Saksa luure muretseb, et Ukraina kaotab Bahmutis liiga palju sõdureid

Saksa välisluureteenistuse BND muretseb, et Ukraina armee kaotab Ida-Ukrainas asuva Bahmuti linna ümbruses liiga palju sõdureid. BND teatel kaotab Ukraina armee Bahmutis iga päev kolmekohalise arvu jagu sõdureid, vahendas Der Spiegel.

BND teatel kaotab Venemaa Bahmuti ümbruses palju sõdureid, kuid plaanib jätkata linna ründamist, vahendas Deutsche Welle.

Moskvas pandi kaitseministeeriumi katusele ja Putini koju õhutõrjesüsteemid

Reede hommikul jagas Vene opositsiooniline väljaanne Meduza Telegrami kanali Sirena videot, milles on väidetavalt näha õhutõrjesüsteemi paigutamist Putini elamu lähistele Novo-Ogarjovos.

An air defense complex was installed 10 km from putin's residence in Moscow - Russian media Medusa reports. On Jan 19, photos and videos of air defense systems on the roofs of buildings and sites in Moscow began to appear online. It is known about at least five more, also on MFA pic.twitter.com/Z6SmKYfZF3 — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) January 20, 2023

Päev varem levisid teated õhutõrjesüsteemide paigutamisest mitme Moskva olulise hoone katusele, sh Vene kaitseministeeriumi katusele.

From what it seems, in Moscow on Teterinsky Lane 8, they are trying to install the Pantsir-S1 anti-aircraft missile system on the roof of a multi-storey building pic.twitter.com/SOVhMAjH08 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) January 19, 2023

Meduza juhtis tähelepanu, et Vene kaitseministeerium pole õhutõrjesüsteemide paigutamist veel avalikult kommenteerinud.

Ukraina peastaap: Ukraina hävitas seitse Vene õhutõrjesüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas oma hommikuses rindeülevaates, et viimase ööpäeva jooksul ründas Ukraina õhuvägi 21 eri Vene vägede koondumisala ning seitset Vene õhutõrjesüsteemi. Samuti olevat peastaabi sõnul tulistatud alla kolm Vene Lanceti hulkurdrooni.

Samuti hoiatas peastaap, et kogu Ukraina territooriumil on suurenenud õhu- ja raketirünnakute oht tsiviilobjektidele. Samuti väitis peastaap, et Vene okupatsioonivõimud Krimmis teevad ettevalmistusi varjatud mobilisatsiooniks.

Uus Saksa kaitseminister: Leopardide andmise otsus tuleb lähipäevil

Saksamaa värskelt ametisse saanud kaitseminister Boris Pistorius kinnitas intervjuus Tagesschaule, et tema ei tea midagi tingimusest nagu Saksamaa otsus anda Ukrainale Leopard 2 tanke sõltuks USA samasugusest otsusest.

Pistoriuse kinnitusel tehakse lähipäevil otsus, kas anda Ukrainale Saksa päritolu tanke ilma USA samasuguse otsuseta . Minister rõhutas, et otsuse täpne sisu pole veel paigas.

Tagesschauga rääkimise hetkel kinnitas minister, et lähitundidel tuleb otsus, kas Saksamaa lubab teistel riikidel enda Leoparde Ukrainale saata.

Pistorius on ise end varem kirjeldanud kui kiiret otsustajat, tõi Tagesschau esile.

Tageschau tõi esile, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski kritiseeris Saksa ARD-le antud intervjuus Saksa valitsust viivitamise pärast. "Te olete täiskasvanud inimesed. Te võite nõnda rääkida kuus kuud, kuid inimesed surevad siin," ütles Zelenski intervjuus.

Zelenski rõhutas, et Leopardi tankid on vajalikud Ukraina kaitseks ning Ukraina ei kavatse Leopardidega Vene Föderatsiooni territooriumile tungida.

Saksa DeutschlandTrendi küsitlusuuringu kohaselt toetab Saksa elanikest 46 protsenti Leopard 2 tankide andmist Ukrainale ning tervelt 43 protsenti on vastu.

Rohkem inimesi Saksamaa lääneosas, mis külma sõja ajal oli Lääne-Saksamaa, toetab tankide andmist. Samas endise Ida-Saksamaa elanikest 59 protsenti on tankide andmise vastu.

Saksamaal Ramsteinis toimub reedel oluline Ukraina sõjalise abi konverents

USA Ramsteini sõjaväebaasis Saksamaal kohtuvad paljud Ukraina partnerriigid arutamaks Ukrainale antavat sõjalist abi. Mitmed riigid ootavad Saksamaa ja teiste riikide otsust Saksa päritolu Leopard 2 tankide Ukrainale tarnimise kohta.

Ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas oma õhtuses videopöördumises lääne päritolu tankide andmist Ukrainale üheks kõige olulisemaks otsuseks.

Tegu on juba kaheksanda kohtumisega sellises formaadis.

Soome saadab Ukrainale uue abipaketi, avaldamata selle sisu

Soome saadab Ukrainale suure sõjalise abi paketi. Soome president kinnitas vastava otsuse eile valitsuse ettepanekul. Tegemist on 12. sõjalise abi saadetisega Soomest Ukrainale, teatas Yle.

Soome kaitseministeeriumi esindaja täpsustas hiljem, et selle abipaketi raames ei anta Leopard 2 tanke Ukrainale.

Saadetises sisalduvate asjade asendamise maksumus on Soome jaoks hinnanguliselt üle 400 miljoni euro. Kõikide Soome poolt Ukrainasse saadetud sõjatehnika pakettide koguväärtus on koos selle viimase paketiga 590 miljonit eurot.

Kuigi Soome ei ole avalikult seni teada andnud millist sõjalist abi nad Ukrainale annavad on avalike andmete kohaselt tehtud selgeks, et Ukrainasse on seni läinud Soome Sisu Xa-185s soomukid, Nõukogude päritolu 23mm õhutõrjekahurid ja 120mm raskemiinipildujad, teatas sõjandusblogi Oryx.

Samuti on Ukrainale antud mitmesugust laskemoona, Soome kaitseväe toidupakke, kuulikindlaid veste ja kiivreid.

USA uues relvaabi paketis on Bradley ja Stykeri lahingumasinad

Ameerika Ühendriigid teatasid neljapäeval ametlikult oma uuest relvaabi paketist Ukrainale, mille käigus antakse riigile 90 Strykeri lahingumasinat ja 59 Bradley lahingumasinat. USA andis eelmise sõjalise abipaketiga Ukrainale 50 Bradleyt.

Samuti antakse Ukrainale 590 Tow'i tankitõrje raketti ja pea 300 000 25mm mürsku. Samuti annab USA Ukrainale kaheksa Avengeri õhutõrjesüsteemi, 350 HMMWV sõidukit, 20 000 155mm suurtükimürsku, ligikaudu 600 155mm täppismürsku, 95 000 105mm suurtükimürsku ja ligikaudu 12 000 120mmm miinipilduja mürsku.

Ameeriklased annavad Ukrainale ka veel radarivastaseid HARM-i rakette, ligikaudu 2000 tankitõrje raketti, üle kolme miljoni padruni väikese kaliibriga relvadele, miinitõrje tehnikat, Claymore'i isikuvastaseid lõhkekehi, öövaatlusseadmeid ja erinevaid varuosasid.

Ukrainska Pravda juhtis tähelepanu, et oodatult ei sisalda abipakett pikamaa ATACMS-i rakette ega Abramsi tanke.

Abipaketi võimalikku sisu kajastati enne selle avalikustamist ka USA meedias.

Vene sõjategevuse tõttu on Ukrainas hukkunud vähemalt 459 last

20. jaanuari seisuga on Ukrainas Venemaa algatatud sõjategevuse tõttu viga saanud rohkem kui 909 last ning hukkunud 459, teatas Ukraina prokuratuur Interfax Ukraina teatel. Kõige enam on Ukraina lapsi hukkunud ja viga saanud Donetski ja Harkivi oblastis.

Michel: Euroopa Liit toetab Zelenski välja pakutud rahuplaani

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel külastas neljapäeval taas Kiievit. Kõnes Ukraina ülemraadale kinnitas Michel, et Euroopa Liit toetab Zelenski kümnest punktist koosnevat välja pakutud rahuplaani sõja lõpetamiseks, vahendas Interfax Ukraina.

Michel rõhutas oma kõnes, et Euroopa Liit on eraldanud Euroopa Rahurahastu ning liikmesriikide kaudu 11 miljardit eurot Ukrainale ning eri Euroopa riikides õpetatakse välja 15 000 Ukraina sõdurit.

Michel kinnitas, et Ukraina vajab lähinädalatel rohkem õhukaitset, pikamaa rakette, laskemoona ja üle kõige muu tanke. Charles Michel ütles kõnes, et tema isiklikult usub tugevalt, et Euroopa Liidus külmutatud 300 miljardit eurot Vene varasid tuleks konfiskeerida ja kasutada Ukraina taastamiseks.

CIA peadirektor käis salaja Kiievis ning jagas Ukrainaga Vene sõjaplaane

CIA peadirektor William J. Burns käis eelmise nädala lõpus salaja Kiievis ning jagas Zelenski administratsiooniga teadaolevat infot selle kohta, mida Venemaa plaanib sõjaliselt Ukraina vastu lähinädalatel ja -kuudel, teatas The Washington Post.

Üks oluline küsimus Zelenski ja teiste ametiisikute jaoks oli USA ja lääneriikide abi edasine jätkumine peale vabariiklaste valimisvõitu USA esindajatekojas. Samuti on osa USA valijate jaoks Ukraina toetamise teema tähtsus langenud võrreldes varasemaga.

Burns olevat rõhutanud praeguse perioodi kiireloomulisust lahinguväljal ning kinnitanud, et mingil hetkel tulevikus ei tule abi Ukrainale enam nii kergesti.

Zelenski ja tema nõunike jaoks tundus kohtumise järel, et Bideni administratsiooni toetus Ukrainale püsib tugev ning USA Kongressi poolt vastu võetud 45 miljardit dollarit julgeolekuabi rahastust katab riigi vajadusest vähemalt juulini või augustini. Allikate kinnitusel ei usu Kiiev, et sel kevadel järgneks sellele sama suur abipakett nagu eelmisel kevadel.

Kuigi mõned sõjakamad Kongressi vabariiklased tahavad Ukrainale rohkem relvaabi anda, siis teised konservatiivid samast erakonnast tahavad USA riigieelarve kulutusi kärpida, sh Ukrainale antavat sõjalist abi.

Burns on Zelenski siseringis oma austuse välja teeninud, kuna ta hoiatas 2022. aasta jaanuaris, et Vene väed püüavad vallutada Antonovi lennujaama 24. veebruari invasiooni alguses. Selle sõnumi edastas ta tollal Ukraina valitsusele isiklikult ning see aitas ukrainlastel valmistada ette lennujaama ja Kiievi kaitset.

Burns ei usu ka läbirääkimiste võimalusse Venemaaga, jagades sama perspektiivi nagu Ukraina valitsus. CIA peadirektori hinnangul ei ole Venemaa praegu huvitatud tõsistest kõnelustest.

Briti luure: Wagneri 50 000 võitlejat Ukrainas on Vene sõjamasina jaoks võtmetähtsusega

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi esile, et varem avalikkuse eest eemale hoidnud palgasõdurite grupeering Wagner ja selle asutaja Jevgeni Prigožin on Venemaal üha enam ennast legaliseerinud ning avalikkuse ette tulnud.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/5z9U167MxU



#StandWithUkraine pic.twitter.com/johkRTuMp8 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 20, 2023

Näiteks registreeriti Venemaal detsembri lõpus Wagneri grupp juriidilise isikuna. Organisatsiooni põhitegevuseks märgiti registrisse lisamise taotlusel "juhtimisvaldkonna konsultatsiooniteenus". Sõjategevust avalduses ei mainitud.

Praegu pole veel selge kuivõrd seda juriidilist keha hakatakse kasutama Wagneri grupeeringu tegevuste haldamiseks. Erasõjaüksused on Venemaal jätkuvalt ebaseaduslikud.

Brittide hinnangul on Wagneri kuni 50 000 võitlejat Ukrainas on Vene sõjaliste operatsioonide jaoks võtmetähtsusega. Wagneri legaliseerimine näitab Briti kaitseministeeriumi hinnangul, et selle asutaja Jevgeni Prigožin tahab seekaudu maksimeerida enda kommertstulusid.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 770 sõdurit ja seitse suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 119300 (võrdlus eelmise päevaga + 770);

- tankid 3139 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 6241 (+6);

- lennukid 287 (+0);

- kopterid 277 (+0);

- suurtükisüsteemid 2129 (+7);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 442 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 220 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1886 (+4);

- tiibraketid 749 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4903 (+7);

- laevad / paadid 17 (+0);

- eritehnika 190 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.