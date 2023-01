Saksamaa rahvastik kasvas 2022. aastal 1,1 miljoni inimese võrra

Saksa statistikaameti teatel elas Saksamaal 2022. aasta lõpus vähemalt 84,3 miljonit inimest. See tähendab, et Saksamaal elas eelmise aasta lõpus rohkem inimesi kui kunagi varem. Võrrelduna 2021. aastaga kasvas Saksamaa elanikkond 1,1 miljoni inimese võrra. Suur enamus rahvastikukasvust on tingitud sisserändest.

Statistikaameti teatel saabus Saksamaale eelmisel aastal hinnanguliselt 1,42 miljonit kuni 1,45 miljonit inimest rohkem kui lahkus. See tähendab, et netosisseränne Saksamaale oli rohkem kui neli korda kõrgem kui 2021. aastal ning kõrgeim alates 1950. aastast, mil hakati koguma sellealast statistikat. Peale Ukrainast saabunud sõjapõgenike on kasvanud sisseränne ka teistest riikidest.

Statistikaamet tõi esile, et alates Saksamaa taasühendamisest 30 aastat tagasi on Saksamaa elanikkond suuresti ainult kasvanud. Ainsad erandid olid 1998., 2003. ja 2010. aasta. Ilma sisserändeta oleks aga Saksamaa elanikkond alates 1972. aastast hakanud kahanema, kuna sestsaadik on surmasid olnud rohkem kui sünde.

Sündide arv Saksamaal langes 2022. aastal võrrelduna 2021. aastaga seitse protsenti. Hinnanguliselt sündis Saksamaal 735 000 kuni 745 000 last, 2021. aastal sündis 795 492 last. Samal ajal suri Saksamaal eelmisel aastal neli protsenti rohkem inimesi kui aasta varem. Statistikaameti teatel suri 2022. aastal 1,06 miljonit inimest. 2021. aastal suri 1 023 687 inimest.

Eurostati hinnangul elas kogu Euroopa Liidus 2022. aasta alguses 446,8 miljonit inimest, mis on 172 000 vähem kui 2021. aastal.