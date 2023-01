Tartu Tasku kinoruumid rentinud Apollo pole siiani hakanud filme näitama

2020. aastal teatas kinokett Cinamon, et sulgeb Tartu Tasku keskuses asuva kino, ning ühe variandina oli õhus mõte, et äkki avab Apollo kino oma järgmise saali just endistes Cinamoni ruumides. Praeguseks on ruumide kasutamiseks Apollo kinol küll rendileping keskusega, kuid kolmas Apollo kinosaal Tartus veel avatud ei ole.

Cinamoni kino tegutses Tasku keskuses 12 aastat. Sulgemine tuli ootamatult, sest kinokett oli ruumide värskenduskuurile viimase kolme tegutsemisaasta jooksul kulutanud 1,5 miljonit eurot. Toonane Tasku keskuse tegevjuht Annika Oja ütles 2020. aastal, et kinokeskuse sulgemine oli pooltevaheline kokkulepe.

"Kui Tartu kinoturul olid suured muutused ehk lisaks Cinamonile tulid turule ka teised kinod, siis meie kinoklientide ootus oli, et kinod uueneksid. Kahjuks see uuenemisprotsess venis pikemaks, kliendid ei jõudnud seda ära oodata ja Cinamoni majandustulemusi hakkas see mõjutama," rääkis Oja.

Paar aastat tagasi ei osanud Oja aga vastata küsimusele, kas ja mis Cinamonist tühjaks jäänud ruumidesse tuleb. Olid ainult spekulatsioonid, et äkki seab ennast seal sisse Apollo kino. Lõpuks nii ka läks.

Üle-eelmise aasta juulis kinnitas Apollo kino juhatuse liige Kadri Ärm, et Tasku keskusega sõlmiti koostööleping ning plaan on keskuses avada Apollo kolmas kinosaal Tartus. Esialgne ajakava nägi ette, et kinokeskus kesklinnas avab uksed juba 2021. aasta lõpuks. Praeguseni on aga endise Cinamoni kino ruumides ikka veel tühjus.

"Füüsiliselt on need ruumid tühjad, sisuliselt meie jaoks nad selles mõttes tühjad ei ole, et üürilepinguga on need ruumid kaetud. Meie ootame, et nendesse ruumidesse Apollo oma uue kino rajaks," ütles Tasku keskuse praegune tegevjuht Liiu Matikainen.

Seda, miks Apollo kinosaali 2021. aasta jooksul ikkagi ei avatud ja ruumid endiselt tühjad on, ei oska Matikainen öelda.

"Meie üürileandjana Apollole takistusi n-ö rajanud ei ole. Mis põhjustel Apollol see esialgne kinoavamise plaan viibinud on, seda peab tõepoolest täpsemalt Apollo enda käest küsima."

Apollo kino turundus- ja müügijuht Leitti Mändmets ütles, et praegu ta olukorda kommenteerida ei soovi. Lisaks Cinamonile on mõnda aega tagasi uksed sulgenud ka Riia mäel asuv kino Ekraan. Nii ongi Apollo kino ainus konkurent Tartus praegu justkui Elektriteater.

Elektriteatri juht Andrus Kauts tõdes, et kinoturu seis on ülikoolilinnas kindlasti praegu kehvem kui paar aastat tagasi. Samas on kinopublikul Tartus ikkagi rikkalikum valik kui keskmiselt muudes kohtades Eestis.

"Tartu tänane turg on see, et kes tahab, tal on väga palju valikuid, väga erinevaid. Aga samas on kindlasti see, et meie valik on erinev Apollost ja meie valik on suhteliselt väike Apollo kõrval. Et sel ajal, kui oli Cinamon ja Forum Cinemas veel, siis oli kindlasti suurem valik nii programmi mõttes kui saalide mõttes, et selles mõttes on see muutumises. Tegelikult on tartlasel päris häid valikuid," rääkis Kauts.