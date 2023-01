Times: Põhja-Korea armee ostab Venemaalt hobuseid ja ehitab talle

Ajaleht The Times kirjutab, et Põhja-Korea arendab oma ratsaväge, riik ostab Venemaalt hobuseid ja ehitab talle.

Satelliidifotode analüüs näitab, et Põhja-Korea relvajõud ehitasid eelmisel aastal sõjaväebaasidesse vähemalt 12 uut talli. Viimase kolme aasta jooksul on riik Venemaalt ostnud umbes 600 000 dollari eest hobuseid, vahendas The Times.

Põhja-Korea armee käsutuses on ballistilised raketid ja tuumarelvad. Tõenäoliselt ei plaani Põhja-Korea siiski ratsaväeüksusi rakendada lahingutegevuses. Hobused mängivad tähtsat rolli Kim Jong-uni isikukultuses.

Riigimeedia kutsub Kim Jong-uni "Nooreks kindraliks". Meedia avaldab fotosid, kus diktaator ratsutab Paektu mäel. Samas kohas käisid ratsutamas ka tema isa ja vanaisa.

Põhja-Korea ekspert Jacob Bogle ütles, et režiim võib hakata tegelema ka hobuste müümise äriga.