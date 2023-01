Vabaühendused tunnustasid vabatahtlikke

Aasta algatus on Ukraina kultuurikeskuse, Eesti Pagulasabi ja Mondo koostöös valminud kampaania "Ukraina heaks!". Aasta tegu on Niine 2 põgenikekeskuse vabatahtlike panus samuti ukrainlaste abistamisel.

Aasta vabatahtliku tiitliga pärjati kokku 14 inimest.

"See on minu jaoks tõeline kutse võib-olla isegi. Tavaliselt minu aastaring on selline, et ma igal aastal üritan leida mõne uue tegevuse, kus ma pole varem vabatahtlik olnud ja lähen siis proovin seal nii-öelda kätt," rääkis aasta vabatahtlik ja Niine 2 põgenikekeskuse esindaja Hannele Känd.