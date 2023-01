Suurem osa lumesaju põhjustatud elektrikatkestustest on likvideeritud

Enamik neljapäevaöise lumesaju põhjustatud elektrikatkestustest on likvideeritud, teatas Elektrilevi reedel.

Neljapäeva öösel hakkas sadama rasket lund ja Kagu-Eestist alates põhja poole oli lumesadu väga intensiivne ning põhjustas mitmel pool Mandri-Eestis elektrikatkestusi. Kõige ulatuslikumad rikked olid Harju-, Rapla- ja Pärnumaal.

Suurem osa rikkeid on reede õhtuks lahendatud ning elektriühendus on taastatud umbes 25 300 kliendil. Elektrilevi katkestuste kaardi järgi on Harju-, Rapla- ja Pärnumaal kokku vooluta veel umbes 600 klienti

"Raskest lumest põhjustatud rikked oleme kõik korda teinud Järva-, Jõgeva-, Lääne-Viru- ja Põlvamaal. Kõige rohkem elektrikatkestusi oli Harju-, Rapla- ja Pärnumaal. Seal on enamus juba korda tehtud, kuid viimaste rikete lahendamisega võib aega minna laupäeva õhtuni," ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Raske lumesaju tõttu on palju puid ja oksi murdunud ning põhjustanud ulatuslikke elektrikatkestusi üle kogu Mandri-Eesti. Elektrilevi rikkebrigaadid on rikete likvideerimisega tegelenud rohkem kui ööpäeva ja tööd jätkuvad endiselt suurendatud jõududega. Lisaks kasutati rikkekohtade kaardistamiseks droone.

Elektrilevi kriisikomisjon teeb koostööd kohalike omavalitsustega, tuvastamaks prioriteetseid objekte, kuhu generaatorid paigaldada. Samuti on komisjon suhtluses päästeametiga ning kasutusel on nende eritehnika.