WSJ: Hiina ehitatud globaalsed taristuobjektid juba lagunevad

Hiina president Xi Jinping käivitas Uue siiditee projekti 2013. aastal eesmärgiga suurendada riigi majanduslikku ja poliitilist mõjuvõimu. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Hiina ehitatud taristuobjektid juba lagunevad, nende hulgas on ka suur hüdroelektrijaam Ecuadoris.

Hiina ehitas Ecuadori 2,7 miljardi dollari eest suure hüdroelektrijaama. Ecuadori ametnikud aga muretsevad, et riigi suurim jaam võib peagi laguneda. Ecuadori hüdroelektrijaam on üks paljudest Hiina rahastatud ehitistest, mida räsivad ehitusvead, vahendas The Wall Street Journal.

Peking on viimase kümnendi jooksul andnud Uue siiditee projekti raames umbes triljoni dollari eest laene. Hiinat on laialt kritiseeritud, et see veeretab väikeste maade õlgadele võlgu, mida need ei suuda tagasi maksta. Mõned Hiina rahastatud projektid pole majanduslikult kasulikud ja kahjustavad keskkonda.

Hiina proovib Ecuadoris ka oma mõjuvõimu suurendada. 2008. aastal pöördus vasakpoolne president Rafael Correa Pekingi poole. Correa tahtis Hiina abil rahastada oma ambitsioonikaid kulutusi, kokku laenasid Hiina pangad Ecuadorile 18 miljardit dollarit. Ecuadori korruptsiooni vastased aktivistid leiavad, et laenude tingimused pole läbipaistvad, vahendas The Wall Street Journal.

Ehituspraaki leidub ka teistes Hiina poolt ehitatud objektides.

Pakistani võimud sulgesid eelmisel aastal Hiina ehitatud hüdroelektrijaama. Võimud avastasid tunnelis praod. Sama tunneli kaudu liigub vesi, mis on vajalik hüdroelektrijaama töös hoidmiseks.

Pakistani kõrge ametnik Tauseef Farooqui ütles novembris, et tunnel võib kokku variseda. Ka Uganda teatas, et nende hüdroelektrijaam kannatab ehitusvigade käes. Uganda teatel tuleb kogu jaama elektrisüsteem ümber vahetada.

Hiina firmad ehitasid 10 aastat tagasi Angolasse suure elamurajooni. Paljud kohalikud elanikud kurdavad nüüd, et majad juba lagunevad.

"Meie maja on pragusid täis. Need hooned siin ei pea kaua vastu. Nad juba lagunevad," ütles kohalik elanik Aida Francisco.