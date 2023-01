Ilm läheb pisut jahedamaks

Laupäeva öö tuleb Eestis pilves selgimistega ning sajuta. Kohati on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning külma on -3 kuni -8, kohati kuni -11 kraadi. Vaid saarte rannikul on õhutemperatuur paiguti 0 kraadi lähedal.

Laupäeva hommikul on nii selgemat taevast kui ka pilvi. Sademeid oodata pole, kuid paiguti udu küll. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Liivi lahel tugevneb kirdetuul. Külma on -3 kuni -8, kohati kuni -11 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ennelõunal püsib kohati udu. Tuul pöördub kirdesse ja tugevneb, puhudes 4 kuni 10, õhtuks Liivi lahe ümbruses iiliti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.

Järgnevatel päevadel püsib taevas kangekaelselt pilves. Pilvisusest hoolimata tulevad pühapäev ja esmaspäev sajuta. Öösel jääb temperatuur -3 ja -8 kraadi vahele, päeval -2 ja -6 kraadi vahele. Teisipäeval ja kolmapäeval on taas lund ja lörtsi, kohati ka vihma oodata ning esineb jäidet. Õhutemperatuur tõuseb jälle 0 kraadi lähedale.