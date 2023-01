Pühapäev tuleb pilvine ja sajuta

Pühapäeval on oodata pilvist talveilma, mis tuleb aga sajuta ja üsna rahulik.

Kuigi laupäeval võis paljudes kohtades päikest nautida, oli paiku, kus hoopis udunähtus võimust võttis ning õhtu saabudes meie lennuliiklusesse tugevaid häireid tõi. Lisaks ühinesid udu sees piisad ja langesid jäistele pindadele, põhjustades täiendavat libedust.

Eesti ilma kujundab praegu Lääne-Euroopast Läänemere äärde ulatuv rahumeelne kõrgrõhuvöönd, mis aeglaselt kirde suunas levib. Meist lõuna poole jääb madalrõhuala, millega seotud sadu siia ei ulatu, kuid taevas tõmbub kõikjal enam pilve. Pöörise põhjaservas on tuul eriti saarte piirkonnas nii öösel kui päeva esimeses pooles puhanguline. Õhutemperatuur püsib kindlalt miinuspoolel.

Öö vastu pühapäeva on pilves selgimistega ja olulise sajuta. Mitmel pool on udu. Puhub kirde- ja põhjatuul 3-9, Liivi lahe piirkonnas puhanguti kuni 14 m/s. Külma on -3 kuni -8 kraadi.

Pühapäeva hommik on sajuta, kuid üsna pilves ja mitmel pool udune. Puhub kirdetuul 3-8, Liivi lahel puhanguti kuni 11 m/s. Külma on -2 kuni -7 kraadi.

Päev on pilves ja sajuta. Puhub kirdetuul 3-8, ennelõunal saartel puhanguti kuni 11 m/s. Külma on -1 kuni -5 kraadi.

Esmaspäev tuleb üksikutes kohtades kerge lumega ja võrdlemisi rahulik, öösel on külma 2-7 kraadi, päev tuleb kraad paar pehmema õhuga. Teisipäeva öösel laieneb lumesadu Põhja-Eestist lõuna suunas, tugevneva tuule tõttu esineb ka tuisku. Lääne poolt lisandub sooja õhku ning sadu läheb sadu järk-järgult üle lörtsiks ja vihmaks.

Kolmapäeval vallutavad maa plusskraadid, õnneks vesist sadu on vähe. Neljapäeva jooksul läheb taas külmemaks ning vihmast saab lumi.