Ukraina loob lääne relvade jaoks uued üksused

Oluline pühapäeval kell 15.01:

- Ukraina loob uued üksused, mis varustatakse lääne relvadega;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 600 sõdurit;

- Ukraina väed lõid tagasi rünnakud Zaporižžja oblastis;

- Saksa kaitseminister külastab peagi Ukrainat;

- Ukraina võimud pidasid kinni korruptsioonis kahtlustatava aseministri;

- Venemaa ründas ööpäeva jooksul seitset Ukraina piirkonda;

- Suurbritannia kaitseministeerium: Venemaa valmistub pikaajaliseks sõjaks;

- Poola peaminister: Saksamaa ei tohiks Ukraina abistamist saboteerida;

Ukraina loob uued üksused, mis varustatakse lääne relvadega

Ukraina loob lääne relvaabi ootuses uues üksused, mis hakkavad kasutama läänelt saadud relvi, ütles ühendvägede juhataja Serhii Naiev CNN-le.

"Me loome uued väeüksused. Ja meie järgmised sammud sõltuvad nende lahinguvalmidusest. Seetõttu on lääne abi väga oluline," lausus ta.

Sõjaväelased peavad läbima treeningu ning uued relvad tuleb integreerida olemasolevate üksustega, ütles Naiev.

"Kogu üksus peab kasutama samu sõidukeid, see tähendab, et kogu pataljon on varustatud Bradley lahingumasinatega või Leopardi tankidega, kui meile need antakse," lausus ta.

Valge Maja teatas jaanuari alguses, et USA annab Ukrainale 50 Bradley lahingumasinat.

Pistorius teatas Ukraina visiidist

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius ütles Saksa ajalehele Bild, et kavatseb lähiajal Ukrainat külastada. Tõenäoliselt leiab visiit aset järgmise nelja nädala jooksul.

Vastates küsimusele Leopard tankide tarnimise kohta, ütles Pistorius, et Saksamaa peab sel teemal väga tihedat dialoogi oma rahvusvaheliste partneritega, eelkõige USAga.

Reedel kohtus Pistorius Saksamaal Ramsteini sõjaväebaasis Ukraina kaitseministri Oleksi Reznikoviga.

Kaitseminister Oleksii Reznikov ütles, et Ühendkuningriigi annetatud helikopterid Sea King on saabunud Ukrainasse. Ta ei täpsustanud helikopterite arvu, aga nimetas seda Ukraina mereväele korralikuks tugevduseks.

Ukraina väed lõid tagasi rünnakud Zaporižžja oblastis

Vene väed üritasid pühapäeval läbi murda Ukraina kaitsest Zaporižžja obalstis, ütles Ukraina lõunavägede pressiesindaja Jevhen Jerin.

Samas pole Vene vägede rünnakud praegu pidevad ja ulatuslikud, vaid umbes kümnemehelised rühmad ründavad Ukraina positsioone. Neid on saatnud ka mõningane edu, nentis Jerin, kuid ukrainlased on suutnud äraantud positsioonid taastada.

Olukord lõunarindel on jätkuvalt keeruline, sest Vene väed ründavad kriitiliselt olulist ja tsiviiltaristut, ütles Jerin.

Vene kaitseministeeriumi väitel on nende vägesid saatnud piirkonnas aga teist päeva edu. Ministeeriumi sõnul on hävitatud ukrainlaste lahingumasinaid, haubitsaid ja kaks mitmikraketiheitjat HIMARS.

Olukord Bahmuti linnas. Autor/allikas: SCANPIX/EPA

Ukraina võimud pidasid kinni aseministri

Ukraina riiklik korruptsioonivastane büroo pidas laupäeval kinni infrastruktuuriministeeriumi aseministri Vasyl Lozynski.

Aseminister võttis väidetavalt vastu 400 000 dollari suuruse altkäemaksu elektrigeneraatorite hankimise eest, vahendas The Kyiv Independent.

Infrastruktuuriministeerium tegi avalduse, milles öeldakse, et nad pakuvad uurimisele täielikku abi ja et Lozynski vallandati.

Venemaa ründas ööpäeva jooksul seitset Ukraina piirkonda

Ukraina oblastite kubernerid teatasid Venemaa rünnakutest seitsmes Ukraina 25 piirkonnast, sealhulgas Donetskis, Luganskis, Harkivis, Zaporižžjas, Hersonis, Mõkolajivis ja Sumõ oblastis. Kuberneride sõnul sai surma üks tsiviilisik ja vigastada vähemalt üheksa inimest, sealhulgas üks laps.

Ööpäeva jooksul ründas Venemaa tööstuskompleksi Dnipropetrovski oblastis.

Vene väed tulistasid laupäeval Dnipropetrovski oblasti Marhanetsi asulat suurtükkidega, teatas Dnipropetrovski oblasti nõukogu juht Mõkola Lukašuk.

Rünnaku tagajärjel sai kannatada tööstusettevõte, kuid inimohvreid ei teatatud, ütles Lukašuk.

Ukraina relvajõud teatasid, et lõid venelaste rünnaku tagasi kümne Donetski ja Luhanski oblastis asuva asula lähedal. Samuti ründasid nad ise 14 korral Vene vägede ajutisi baase ja andsid kolm lööki Vene õhutõrjesüsteemide positsioonidele.

Sel reedel leppisid umbes 50 riiki omavahel kokku, et varustavad Ukrainat miljardite dollarite väärtuses sõjalise abiga, sealhulgas soomusmasinate ja laskemoonaga, mida on vaja Vene vägede tõrjumiseks.

Suurbritannia kaitseministeerium: Venemaa valmistub pikaajaliseks sõjaks

Suurbritannia kaitseministeerium kommenteeris oma igapäevases sõjaülevaates, Venemaa kaitseministri Sergei Šoigu plaani suurendada sõjaväe suurust 1,5 miljoni inimeseni, taasluua Moskva ja Leningradi sõjaväeringkonnad ning osaliselt naasta Nõukogudeaegse vägede korralduse juurde Lääne-Venemaal. Soome piiri lähedale Karjalasse tahetakse luua uus sõjaväekorpus.

"Šoigu plaanid näitavad, et Venemaa juhtkonna hinnangul püsib kõrgendatud konventsionaalse sõjaline oht üleval veel palju aastaid pärast praegust Ukraina sõda. Siiski on Venemaal suure tõenäosusega raskusi kavandatava laienemise personali ja varustamisega," seisis kommentaaris.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 600 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 120 760 (võrdlus eelmise päevaga +600);

- tankid 3145 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 6268 (+15);

- lennukid 287 (+0);

- kopterid 277 (+0);

- suurtükisüsteemid 2144 (+9);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 445 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 220 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1892 (+1);

- tiibraketid 749 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4932 (+14);

- laevad / paadid 17 (+0);

- eritehnika 193 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Poola peaminister: Saksamaa ei tohiks Ukraina abistamist saboteerida

Saksamaa ei tohiks nõrgestada ega saboteerida teiste riikide tegevust [Ukraina abistamisel], ütles Poola peaminister Mateusz Morawiecki ja lisas, et Poola ei vaata passiivselt, kuni Ukraina veritseb.

Ta ütles veel, et Ukraina ja Euroopa võidavad sõja koos Saksamaaga või ilma.