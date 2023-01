Tartu linn rajab Emajõe äärde uue kaldapromenaadi

Emajõe promenaadi ehitust alustatakse varakevadel ja selle Rahu silla poolne osa peaks valmima jaanipäevaks. Kogu promenaad saab valmis novembriks.

Tartu Ülikooli linnakeskkonna kaasprofessori Age Poomi sõnul on Emajõgi läbilõige Tartust, mille ääres peaks olema tegevuskohti, mis inimesi kesklinna kutsuksid.

"Ta pakub just tervislikuks liikumiseks, aktiivseks liikumiseks vajalikku taristut ja olemiseks ja sotsiaalseks suhtluseks või lävimiseks vajalikku turvalist ja inimsõbralikku ruumi," rääkis Poom.

Tartu kesklinnas jalutanud inimesed tahaksid näha Emajõe ääres rohkem pinke ja toidukohti.

Tartu linna teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski sõnul vahetatakse välja jõe ääres oleva kergliiklustee kate ning sadamakai juurde tuleb raudbetoonist trepp ja kaldtee.

"Arvestame kergliiklejate vajadustega, erivajadustega inimestega, tagame istumispingid, vaateplatvormid ja avaneb väga ilus vaade Raekoja platsile," ütles Lužetski.

Lužetski lisas, et promenaadi rajamise tööd lähevad maksma umbes 1,7 miljonit eurot.

Poom uuris jõekaldaäärseid kergliiklusteid. Uuringust selgusid kitsaskohad.

"Nii mitmed intervjueeritavad ütlesid, et see on nende jaoks kõige suurema konfliktolukordadega jalakäigutee terve linna peale. Just seetõttu, et ta on kitsas, ta on üliintensiivses kasutuses ja selle väikse tee peal on kõik liikumisvormid koos. See sama konfliktsituatsioon kandub nüüd sinna Emajõe poolele edasi," rääkis Poom.