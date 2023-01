Ööl vastu esmaspäeva on Eestis pilves, üksikute selgimistega ilm. Kagu-Eestis võib kohati lund sadada. Paiguti on udu. Öö hakul puhub idakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis, pärast keskööd puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Külma on -2 kuni -8, pikemate selgimiste korral kuni -10 kraadi.

Hommikul on taevas üsna pilves ja kohati sajab kerget lund. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning külma on -3 kuni -8 kraadi.

Päev tuleb pilves, vaid üksikute selgimistega ning kohati võib vähest lund sadada. Tuul tugevneb puhudes läänekaarest 3 kuni 9, õhtul rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -6, saarte rannikul kuni +1 kraadi.

Uue nädala esimene pool tuleb pilves ja sajune. Oodata on nii lund, lörtsi kui ka vihma. Neljapäeva õhtuks sadu lakkab ning reedeks on oodata juba vahelduva pilvisusega ja sajuta ilma.

Kui teisipäeval on päevane keskmine temperatuur null kraadi, siis kolmapäeval juba +3. Neljapäevast alates hakkab õhutemperatuur aga taas langema ning reede päeval näitab termomeeter juba miinuskraade. Sama mustrit järgivad ka öised temperatuurid.