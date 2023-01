Meedia: Valge Maja uueks kantseleiülemaks saab Jeff Zients

Praegune Valge Maja kantseleiülem Ron Klain peaks lähinädalatel ametist tagasi astuma. Meedia teatel nimetatakse tema asemel samale kohale Jeff Zients, kes tegeles kuni 2022. aasta kevadeni USA valitsuse koroonapandeemia koordineerimise tööga. Varem on Zients töötanud Obama administratsioonis majandusküsimustega ja valitsuse töö efektiivsemaks muutmisega.

Jeff Zients on investor ja endine Obama administratsiooni ametiisik ning temast võib The Wall Street Journali allikate kohaselt saada uus Bideni administratsiooni kantseleiülem. Zients koordineeris varem Valge Maja vastust koroonapandeemiale.

Senine Valge Maja kantseleiülem Ron Klain on ametis olnud rohkem kui kaks aastat. The Washington Post teatas varem, et Klaini asemel saab kantseleiülemaks Jeff Zients.

Zients on tõenäoliselt oma ametis rohkem detsentraliseeritud võrrelduna Klainiga, kes oli seotud kõikide igapäevaste tegevuste Valges Majas, kinnitasid allikad WSJ-le.

Zients on varem olnud president Barack Obama põhiline majandusnõunik olles rahvusliku majandusnõukogu direktor. Zients läks peale seda 2018. aastal tööle Facebooki nõukokku. Samuti on ta olnud investeerimisettevõtte Cranemere Group juhtkonnas.

Obama presidendiaja alguses anti Zientsile ülesanne USA valitsuse tööd efektiivsemaks muuta. Hiljem tegeles ta tervishoiureformi Obamacare veebilehe healthcare.gov kordategemisega kui seda tabasid tehnilised väljakutsed 2013. aastal. Siis tõi ta platvormi probleemide lahendamiseks appi eraettevõtted.

The Wall Street Journali kinnitusel plaanib Zients oma tegevusi väga põhjalikult ette ning koroonapandeemia algusperioodil oli ta päevakava tund-tunnilt planeeritud.

Zientsi määramist tegelemaks koroonapandeemiaga kritiseerisid tollal progressiivsemad demokraadid, kuna tal puudus kogemus tervishoiusektorist. Hiljem kiitsid teda mõlemad USA suurparteid, kuna tema ajal kiirenes koroonavaktsiinide laialijagamine peale Donald Trumpi presidendiaja väljakutseid selles küsimuses.

Zients lahkus oma koroonapandeemia haldamise positsioonilt 2022. aasta märtsis kui USA elanikkonnast oli vaktsineeritud ligikaudu 65 protsenti ehk rohkem kui 220 miljonit inimest.

Osad demokraatliku erakonna progressiivid on Zientsi kantseleiülemaks määramise suhtes kriitilised, kuna tal on nende sõnul liiga lähedane läbisaamine erasektoriga. Näiteks tõi monopolivastase mittetulundusühingu American Economic Liberties Project direktor Matt Stoller esile, et Zients läks Facebooki nõukokku tööle peale Cambridge Analytica skandaali puhkemist.