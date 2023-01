TAI: noored alustavad seksuaaleluga keskmiselt 15-aastaselt

Keskmiselt alustasid Eesti noored seksuaaleluga 15-aastaselt, kuid seksuaalvahekorra kogemusega noorte hulk on vähenenud. Suuremad muutused on aset leidnud iseäranis põhikoolinoorte hulgas.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) uuringuaruandest "Eesti noorte seksuaaltervis: teadmised, hoiakud ja käitumine" selgus, et 22 protsenti noortest on olnud seksuaalvahekorras.

Vanusega suureneb seksuaalvahekorra kogemusega noorte osakaal: kui 14-aastastest on seksuaalvahekorras olnud seitse protsenti, siis 18-aastastest 53 protsenti.

Uuringus osalenud seksuaalvahekorra kogemusega valdavalt 14–18-aastased noored on alustanud seksuaaleluga keskmiselt 15-aastaselt. Esimese vahekorra ajal kasutas kondoomi 71 protsenti seksuaalvahekorra kogemusega noortest.

Seksuaalvahekorra kogemusega noortest 76 protsenti oli küsitlusele eelnenud aasta jooksul vahekorras püsipartneriga ning 28 protsenti juhupartneriga. Pooled juhusuhetes olnud noored kasutasid sellises vahekorras alati kondoomi.

"Uuringut korraldatakse 2003. aastast ja ühelgi varasemal korral ei ole seksuaalvahekorra kogemusetega noorte osakaal olnud nii madal. See on positiivne märk, et seksuaaleluga alustamist soovitakse lükata edasi, sellist suunda näitas ka juba 2015. aasta uuring. Teisalt võib see olla mõningal määral mõjutatud Covid-19 pandeemia tingimustes piiratud sotsiaalse suhtlemise tulemus," kommenteeris TAI teadur ja uuringu korraldaja Liilia Lõhmus.

"Probleemiks on see, et juba seksuaalvahekorras olnud noorte hulgas on kondoomi kasutamine vähenenud või pole uuringuaastate võrdluses suuremaid muutuseid toimunud. Lisaks näitavad andmed noorte puudulikku kondoomi kasutamise oskust. Siin on abiks laiapõhjaline järjepidev seksuaalhariduse pakkumine kõikides kooliastmetes ja -tüüpides ning noored inimesed seda ka ise soovivad," lisas Lõhmus.

Uuringu andmete kohaselt seksuaalsuhetes riskeerivamalt käituvad noored tarvitavad enam uimasteid ning neil on kondoomide suhtes negatiivsem hoiak. Positiivsena saab välja tuua seda, et riskeerivamalt käituvad noored testivad end HIV-i suhtes rohkem.

Noortest 32 protsenti hindavad, et teavad hästi, mis on HIV. Erinevaid HIV-i nakatumise viise koondava näitaja alusel on 39 protsendil noortest korrektsed teadmised HIV-i levikuteedest. 30 protsenti noortest teab, et seksuaalsel teel levivad infektsioonid nii vaginaalse, anaalse kui oraalse vahekorra kaudu.

Noortest 39 protsenti suhtub HIV-iga inimestesse tolerantselt. Noorte hulgas on kõige rohkem (86 protsenti) neid, kes ei lõpetaks oma sõbra või tuttavaga suhtlemist, kui ta nakatub HIV-i.

"Teadmised ja suhtumine HIV-iga elavatesse inimestesse on omavahel seotud. Need noored, kellel on paremad teadmised levikuteedest ja puuduvad ekslikud arusaamad HIV-i levikust olmekontaktide kaudu, suhtuvad HIV-iga inimestesse sallivamalt. Kahjuks näitavad viimase uuringu andmed, et noorte hulgas on vähenenud teadmised HIV-i põhilistest levikuteedest. See on, et HIV-i võib nakatuda kaitsmata seksuaalvahekorra kaudu ning kasutades süstlaid, mida keegi teine on juba varem kasutanud," täiendas uuringu korraldaja.

Uuringu andmed koguti Covid-19 pandeemia tingimustes 2021. aasta sügisel. See oli noorte jaoks piiratud sotsiaalse suhtlemise aeg (haiguse kolde korral distantsõpe, eneseisolatsioon, suletud meelelahutusasutused). Sellele eelnes veelgi rangemate tingimustega 2020. aasta kevad (kehtisid liikumispiirangud kogu ühiskonnas) ja 2021. aasta kevad (kõik õpilased olid distantsõppel, huviringid ei toimunud). Kõnealusese uuringu sihtrühmaks olid 14–18-aastased noored, mil toimuvad kiired sotsiaalsed, emotsionaalsed ja füüsilised muutused. Sageli alustatakse selles vanuses seksuaaleluga, võidakse tarvitada esimest korda uimasteid.

Uuringu kokkuvõttega on võimalik tutvuda TAI kodulehel.