Türkmenistani president tagas oma isast ekspresidendile ulatuslikud hüved

Türkmenistani president Serdar Berdõmuhhamedov allkirjastas seaduse, mille kohaselt kehtib endisele presidendile Gurbangulõ Berdõmuhhamedovile ja ta perekonnale ulatuslik immuniteet. Gurbangulõ Berdõmuhhamedov on Serdar Berdõmuhhamedovi isa, vahendas Interfax.

Vastava otsuse tegemiseks korraldati 21. jaanuaril Türkmenistani mõlema parlamendi koja ühisistung, mille käigus otsustati endisele presidendile Gurbangulõ Berdõmuhhamedovile anda immuniteet ning muud ulatuslikud hüved.

Seaduse kohaselt on Türkmenistani "rahva juhile" ja tema perekonnale tagatud julgeolekuteenus, majutus, sotsiaaltransport, kommunikatsioonivahendid, meditsiinilised teenused, sanatooriumiteenus, materiaalne tugi ja muu toetus, mille täitmise eest peavad hea seisma vastavad riiklikud asutused.

Samuti sätestab seadus, et "rahva juhti" ei tohi häbistada ega tema au ja väärtust teotada. Kõige eelnimetatu elluviimiseks eraldatakse vahendid Türkmenistani riigieelarvest.

Lisaks kõigele eelnevale on "rahva juhil" õigus pöörduda Türkmenistani rahva poole seoses oluliste küsimustega, mis puudutavad riiklikku struktuuri, sise- ja välispoliitikat, julgeolekupoliitikat ja Türkmenistani sotsiaalmajanduslikku arengut. Samuti on "rahva juhil" õigus teha algatusi, mille kaalumine on riigiametitele ja ametnikele kohustuslik.

Raadio Vaba Euroopa teatas 2022. aasta juunis, et Türkmenistanis jätkub Berdõmuhhamedovi isikukultus. Freedom House'i kohaselt on Türkmenistanis inimestel minimaalselt isikuvabadusi ja poliitilisi vabadusi ning tegemist on repressiiv-autoritaarse režiimiga.