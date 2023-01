Allikad: Kreml andis neonatsidele korralduse saata Hispaaniasse kirjapomme

Ajaleht The New York Times teatas USA allikatele tuginedes, et Kreml andis Venemaa neonatside rühmitusele korralduse saata Hispaaniasse kirjapomme.

Hispaania võimud kinnitasid detsembris, et riigis saadeti erinevatele aadressidele kuus kirjapommi. Võimude teatel sai kirjapommi ka Hispaania peaministri kantselei ning sarnane saadetis saadeti veel kaitseminister Margarita Roblesile. Hispaania võimud uurivad nüüd, kes saatis need kirjapommid.

The New York Times teatas allikatele tuginedes, et kirjapommid saatis Venemaa rassistlik terrorirühmitus Venemaa keiserlik liikumine (RIM). Rühmitus korraldas kampaania, et hirmutada Ukraina liitlasi. Rühmitus palus abi ka Hispaania paremäärmuslastelt.

Üks kirjapomm plahvatas Ukraina saatkonnas Madridis ja üks inimene sai kergelt vigastada. Üks saadetis saadeti Madridi lähedal asuvasse Torrejon de Adrozi õhubaasi. Sarnane kiri saadeti veel relvafirma Instalaza peakorterisse.

Hispaania võime aitavad nüüd uurimisel USA ja Suurbritannia luureteenistused. Uurijad kahtlustavad nüüd, et rünnakuid koordineeris Venemaa sõjaväeluure GRU, vahendas The Times.

"RIM pakub väljaõpet Euroopas tegutsevatele neonatside rühmitustele. RIM tegutseb aktiivselt selle nimel, et moodustada sellistest rühmitustest Euroopas ühine rinne," teatas USA välisministeerium.

"Kampaania eesmärk oli anda märku, et Venemaa ja tema toetajad võivad korraldada terrorirünnakuid kogu Euroopas," ütlesid USA ametnikud.

RIM asutati 2012. aastal Peterburis ja rühmitus teeb koostööd Kremli rahastatud palgasõduritega. RIM toetab ka Donetskis tegutsevaid venemeelseid separatiste.