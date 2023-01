Vahearuanne: augud Estonia vrakki tekkisid tõenäoliselt merepõhjast

Vahearuandest ilmneb, et laeval avastatud augud on tekkinud tõenäoliselt kokkupõrkel merepõhjaga.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ütles Rene Arikase kriitika peale, et Arikas on teinud juhtimise ja töökorralduslikke otsuseid, mis on seadnud ohtu ohutusjuurdluskeskuse ning MKM-i hea maine. Ministeeriumi teatel kooskõlastati ekspertidega töölepingute pikendamine kuni selle aasta keskpaigani juba möödunud aasta sügisel, kuid Arikas neid ei allkirjastanud. Ületunnid on ministeeriumi teatel kompenseeritud, Arikase raha makstakse välja koos lõpparvega.

Madis Hindre