Rail Baltic ehitab Pärnusse tänavalõigu tulevase terminalini

Selleks, et mõne aasta pärast saaks hakata Rail Balticu Pärnu terminali rajama, ehitatakse kõigepealt välja tänavalõik, mis võimaldab Papiniidu silla alt tulevasele ehitusalale sõita. Praeguseks on välja kuulutatud ehitushange.

Arhitektuuribüroo Pluss võidutöö Vesijooksik rajatakse samasse kohta, kus rong peatus sel ajal, kui Pärnu ja Tallinna vaheline rongiühendus veel toimis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vesijooksik tuleb raudtee kohale ja selle jalad ulatuvad mõlemale poole raudteed, seega on vaja ka mõlemalt poolt ligipääsu.

"Ehitusprojekt on koostatud Pärnu linna poolt ja ehitusluba on samuti Pärnu linna poolt väljastatud. Meie ülesanne on see lõpuks loodusesse valmis ehitada. Valmis peab saama käesoleval aastal, tegelikult on ta suhteliselt väikses ajaaknas. Meil on plaanis ta valmis ehitada augustikuuks," ütles Rail Baltic Estonia vanemprojektijuht Rauno Lee.

"Tee koosseisu kuulub sõidutee, kergliiklustee, tänavavalgustus - täiesti tavaline linnatänav laiusega seitse meetrit sõiduteel," sõnas Lee.

Pakkumused reisiterminali juurdepääsutee esimese etapi ehitamiseks Lao tänav T2 kinnistul tuleb esitada 7. veebruariks.