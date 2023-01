USA tagastas Itaaliale kümned varastatud kunstiteosed

Itaalia kultuuriministeerium esitles Roomas toimunud pressikonverentsil enam kui 60 USA muuseumidest ja erakogudest leitud artefakti, mille väärtus on hinnanguliselt umbes 20 miljonit USA dollarit.

Kunstiteoste hulgas on ka marmorpea, mis kujutab Kreeka jumalannat Athenat ja oluline fresko Vesuuvi purskes hävinud Pompeist.

"Alates ajast, mil olen olnud New Yorgi antiikesemetega kaubitsemise üksuse juht, oleme kätte saanud enam kui 4500 hindamatut aaret, mis on varastatud 25 riigist ja mille väärtus on üle 300 miljoni USA dollari," ütles Manhattani antiikkaubanduse vastase üksuse juht Matthew Bogdanos.