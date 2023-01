Ilm läheb soojemaks, aga tuulisemaks

Teisipäeva öö hakul on Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab kerget lund. Hommikul jõuab Põhja-Eestisse lumesadu, mis laieneb aeglaselt kagu suunas ja kohati tuiskab. Puhub edelatuul 3 kuni 8, iiliti 11, saartel ja rannikul 7 kuni 12, iiliti 17 meetrit sekundis. Külma on -2 kuni -7, saartel ja läänerannikul -2 kuni +2 kraadi.

Teisipäeva hommik tuleb pilvine ning Põhja-Eestis sajab mitmel pool lund ja tuiskab. Mandri loodeosas võib ka vihma tulla ning on jäiteoht. Puhub edelatuul 5 kuni 9, iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -5, saartel ja läänerannikul 0 kuni +2 kraadi.

Päev tuleb pilvine. Sajab lund ja tuiskab. Lääne-Eestis tuleb ka lörtsi ja vihma ning on jäidet. Pärastlõunal sadu järk-järgult lakkab. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 10, iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Kesk- ja Ida-Eestis on õhutemperatuur 0 kuni -2, Lääne-Eestis +1 kuni +3 kraadi. Liiklusolud on keerulised.

Ka kolmapäev ja neljapäev tulevad pilvise ja sulailmaga. Sajab nii vihma kui ka lörtsi, neljapäeval ka lund. Suureneb libeduseoht teedel. Kui töönädala viimane päev tuleb muutliku taeva, kuid sajuta ilmaga, siis laupäeval pilvisus tiheneb ning pärastlõunast läheb loode poolt alates sajule ja on jäiteoht. Reedest alates langeb õhutemperatuur taas miinuspoolele.