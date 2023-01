Liuväljaks muutunud põllumaad teevad põllumehed murelikuks

Alates eelmisest reedest kehtib Lääne-Eestis päästeameti kehtestatud keeld minna siseveekogude jääle. Jaanuarikuine suurvesi on aga andnud näiteks saarlastele siiski võimaluse üsna ohutult Saaremaa mitmes paigas pikka liugu lasta või uisutiire teha, samas teevad need jäised uisuväljad nende omanikud murelikuks.

Kõljala põllumajandusliku osaühingu viljapõld on muutunud liuväljaks. Ja kui seal ongi juba pikka liugu laskmas käidud, siis põllumehe jaoks on jää alla jäänud kümmekond hektarit talirukist juba praegu korstnasse kirjutatud kahjum.

"Siin on praegu talirukis ja ütleme nii, et siin kevadeks enam alles ei ole midagi. Jää all ta hapnikku ei saa ja lämbub ära. Kevadel pigem tõmbame selle üles ja külvame siia suviodra sisse, muud teha ei ole. /.../ Siin on seda vett olnud küll aastaid, aga sel aastal on seda ikka väga palju. Muidu on siin üks kolmandik vee all olnud," kirjeldas Kõljala POÜ taimekasvatusjuht Karla Paomees.

Kümmekond kilomeetrit eemal on aga vaatepilt veel jäisem. Seal on juba sajad hektarid rohumaad jääkaane all.

"Siin on praegu umbes 200 hektarit meie maadest vee all. /.../ Ma arvan, et rohumaa jääb ikka ellu seal all. Siin kõrval on teiste meeste maid ka, tean, et umbes 30 hektarit rukist on seal veel, see on lootusetu seal," ütles Paomees.

Päästeameti jäälemineku keeld Lääne-Eestis liu laskmiseks ja uisutamiseks kehtib siseveekogude kohta, sellistel jäätunud põldudel saaks omaniku loal liugu ikkagi lasta, kuna erinevalt tiikidest ja järvedest on vesi jää all madal ja halvimal juhul võivad ehk ainult saapad märjaks saada.