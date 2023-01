Kuleba usub, et Ukraina saab varsti Leopardid

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba usub, et Ukraina saab varsti ka Saksa päritolu Leopard 2 tankid. Kuleba sõnul ollakse liitlaste veenmisega lõpufaasis. USA Bradley lahingumasinad peaksid saabuma Ukrainasse lähinädalatel. ÜRO hinnangul on Ukrainas hukkunud üle 7000 tsiviilisiku ja lisaks on üle 11 000 tsivilisti saanud viga.

Oluline teisipäeval kell 6.25:

- Saksa Rheinmetall saaks Ukrainale eri etappides saata kuni 139 Leopard 1 ja 2 tanki;

- Šoigu määras Vene lääne- ja lõunaringkonnale uue ülema;

- Dmõtro Kuleba: Ukraina saab varsti lääne tankid;

- USA Bradley lahingumasinad saabuvad Ukrainasse lähinädalatel;

- ÜRO: Ukrainas on hukkunud üle 7000 tsiviilisiku;

- Gerassimov: moodne Venemaa pole varem kogenud sellist olukorda nagu praegune "sõjaline erioperatsioon" Ukraina vastu;

- Zelenski keelas Ukraina ametnikel isiklikel põhjustel välismaale reisimise.

Saksa Rheinmetall saaks Ukrainale eri etappides saata kuni 139 Leopard 1 ja 2 tanki

Saksa kaitsetööstuse ettevõtte Rheinmetalli esindaja kinnitas Saksa RND-le, et ettevõte on valmis saatma Ukrainale 139 Leopard 2 tanki kui Saksa valitsus selleks loa annab. Nendest 22 on Leopard 2A4-d, mille remont võtaks kuni aasta aega.

Veel 29 tanki on juba töös varem tulenevalt Saksa tankivahetuse (ringtausch) skeemist ning need saavad töökorda aprilliks-maiks sel aastal. Samuti saaks ettevõte seada Ukraina jaoks valmis 88 Leopard 1 tanki.

Šoigu määras Vene lääne- ja lõunaringkonnale uue ülema

Vene kaitseminister Sergei Šoigu määras Vene lõuna sõjaväeringkonna uueks ülemaks kindralpolkovnik Sergei Kuzovlevi ning lääneringkonna juhiks kindral Jevgeni Nikiforovi. Kuzovlev oli varem Vene lääneringkonna ülem, teatas RBK.

Nikiforovi ametisse nimetamise plaanist teatas detsembri lõpus Ukraina luure. Varem oli ta Vene idaringkonnas peastaabi ülem.

Kuzovlev sai oma ametis olla vaid kuu, meenutas The New Voice of Ukraine.

Dmõtro Kuleba: Ukraina saab varsti lääne tankid

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles esmaspäeval, et Ukraina on liitlaste veenmisega lõpufaasis, et saada neilt lääneriikide päritolu tanke, sh Saksa päritolu Leopard 2 tanke.

"Mis puudutab tanke, siis meil on poolsamm veel minna," hindas Kuleba. "Me oleme juba saanud brittide Challenger tanke... me saame Prantsuse kergtanke. Me kuuleme, et Prantsusmaa kaalub Ukrainale Leclerc tankide andmist. Ma ei kahtle, et me saame varsti, viimases faasis, ka leopardid".

USA Bradley lahingumasinad saabuvad Ukrainasse lähinädalatel

Ameerika Ühendriikide Bradley lahingumasinad peaksid Ukrainasse lähinädalatel jõudma, teatas Ameerika Hääl Pentagoni allikale tuginedes.

Ukraina peaks saama 109 Bradley lahingumasinat, millel on relvastuses 25mm automaatkahur ja Tow tanktitõrje raketid. Saksamaa teatas, et annab Ukrainale 40 Marder lahingumasinat, mis jõuavad kohale käesoleva aasta esimeses kvartalis.

ÜRO: Ukrainas on hukkunud üle 7000 tsiviilisiku

ÜRO inimõiguste agentuuri hinnangul on Venemaa algatatud sõja tõttu hukkunud Ukrainas vähemalt 7068 tsiviilisikut ja veel 11 415 saanud viga vahemikus 24. veebruari kuni 22. jaanuar.

Agentuuri sõnul on tegelikud kaotused tõenäoliselt märksa suuremad, kuna praegu puudub info nende piirkondade kohta, kus lahingutegevus veel käib. Näiteks ei ole teada hukkunute ja viga saanute arv Mariupolis, Izjumis, Lõssõtšanskis, Popasnas, Severodonetskis ja mujal.

Associated Press hindas detsembri lõpus, et okupeeritud Mariupolis on kaevatud vähemalt 10 300 uut hauda ning linna Starokrõmske kalmistu on alates 29. märtsist märgatavalt laienenud, vahendas The Kyiv Independent.

Gerassimov: moodne Venemaa pole varem kogenud sellist olukorda nagu praegune "sõjaline erioperatsioon" Ukraina vastu

Vene peastaabi ülem Valeri Gerassimov tunnistas intervjuus Vene RBK-le, et Vene mobiliseeritud sõdurite väljaõpe ei olnud täiel määral valmis moodsateks majandussuheteks, mistõttu tuli kõike jooksvalt korrigeerida. Kindral kinnitas, et moodne Venemaa ei ole varem sellise intensiivsusega sõda pidanud ning ägedad lahingud toimusid juba esimestel päevadel.

Gerassimov määrati 11. jaanuaril Venemaa alustatud "sõjalise erioperatsiooni" juhiks, jäädes samal ajal Vene peastaabi ülema rolli.

Zelenski keelas Ukraina ametnikel isiklikel põhjustel välismaale reisimise

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma esmaspäevaõhtuses videopöördumises, et allkirjastas seadluse, mille kohaselt ei tohi Ukraina ametnikud enam isiklikel põhjustel välismaale reisida. Seadlus kehtib jõustruktuuride töötajatele, valitud rahvaesindajatele, prokuröridele ja mitmetele teistele ametitele.

Jätkuvalt on võimalik Ukrainast käia välismaal kui tegemist on tööreisiga. Zelenski sõnul oli tegemist Ukraina julgeolekunõukogu põhimõttelise otsusega.

Samuti tehti Zelenski sõnul personaliotsuseid mitme ministeeriumi taseme kohta. Samuti vaadatakse üle teiste riigiametite mehitamine nii keskvalitsuses kui ka oblastites ja õiguskaitseorganites.

Esmaspäeval esitas oma ametist tagasi astumise avalduse vastuoluline Ukraina aseprokurör Oleksi Sõmonenko, kes on varem olnud seotud korruptsiooniskandaalidega, teatas Ukrainska Pravda.

Mees oli vahemikus detsembrist jaanuarini Hispaanias puhkusel ning selle teatavaks saamisel puhkes Ukrainas skandaal, mis tõi kaasa otsuse keelustada ametnikele erareisid riigist välja, teatas The Kyiv Independent.