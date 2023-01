Kreml väitis jälle, et venelased saavad jätkata välismaale reisimist

Venemaal levivad üha rohkem väited, et Moskva plaanib keelata venelastel välismaale reisimise. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov väitis aga teisipäeval, et Moskva ei plaani keelata Venemaa kodanikel välismaale reisida.

Ajakirjanikud uurisid Peskovilt, kas Kreml plaanib takistada venelastel välismaale reisimist. "Ei, seda ei arutata Kremlis," väitis teisipäeval Peskov.

Peskovile esitati küsimus, mis on seotud eelnõuga, mis esitati parlamendile. See hõlmab välismaale sõitva auto väljasõidukuupäeva registreerimise nõudmist. Hiljem väitis parlament, et jutt käib kaubaveost, vahendas Interfax.

Ukraina teatel plaanib Moskva lähiajal välja kuulutada teise mobilisatsioonilaine. Ukraina luure andmetel on valmis juba vastav dekreet. Kiievi hinnangul plaanib Venemaa teenistusse kutsuda umbes 500 000 meest.

Venemaalt on põgenenud juba sajad tuhanded venemaalased.