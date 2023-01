Meedia: Bezos võib WaPo maha müüa ja ostab NFL-i klubi

Ajaleht The Times kirjutab, et miljardär Jeff Bezos võib ajalehe The Washington Post (WaPo) maha müüa ja ostab omale hoopis Ameerika jalgpalli profiliiga NFL-i meeskonna.

Bezos on jalgpallifänn ja meedias levivad väited, et ta tahab saada jalgpalliklubi Washington Commanders omanikuks. Klubi tegutseb Ameerika jalgpalliliigas NFL, vahendas The Times.

Praegusele Washington Commandersi omanikule Dan Snyderile ei meeldi, kuidas ajaleht The Washington Post kajastab klubi tegevust, teatas New York Post.

"Ma arvan, et Bezose inimesed võiksid minna Dani juurde ja öelda, et hea tahte märgina müüme maha ajalehe," ütles üks asjaga kursis inimene.

Bezos on varem teatanud WaPo töötajatele, et ei plaani lehte maha müüa. Meedias levivad aga väited, et lehte võib tabada uus koondamislaine. Bezos ostis WaPo 2013. aastal 250 miljoni dollari eest. Leht oli siis rahalistes raskustes.

The Washington Post teatas, et leht pole müügiks.

Washington Commanders teatas 2020. aastal, et vahetab nime. Varem oli klubi nimi 87 aastat Washington Redskins. Väljendit redskins ehk punanahad nähti paljude poolt kui põlisameeriklasi solvavat rassistlikku terminit.

Ajaleht The Washington Post asutati 1877. aastal.