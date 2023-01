Tarbijad ostavad rohkem ja poodide käive on suurem, kui mullu prognoositi

Jaekaubanduses on aasta alanud oodatust paremini. Kõrgete energiahindade tõttu on ostud varasemast väiksemad toidupoodides, kuid elektroonika- ja moekaupu ostetakse endistviisi.

Eesti Pank teatas 2022. aasta lõpus, et uuel aastal ootab ees tarbimismahu langus ja kahaneb ettevõtete kasumlikkus. Jaekaubanduses kehva aasta algust aga näha ei ole.

Kaubamaja tegevdirektori Erkki Lauguse hinnangul on inflatsioon jõudnud kallimate kaupadena küll saalidesse, kuid kliendi rahakotti see ei mõjuta.

"Jaanuar, mis on meie jaoks moekaupades selgelt hooaja lõpukuu ja allahindluskuu, on sel aastal olnud üle ootuste aktiivne. Võib öelda, et moekaupade läbimüügid on väga head ja ka käive on kindlasti ootuspärane või isegi parem," ütles ta.

Ka Ilumaailmal läheb üha paremini. Veidi keerulisem on seis toiduosakonnas, sest suurim hinnatõus on toimunud just seal.

Grossi Toidukaubad ütles, et aastatagusega võrreldes on kliente juurde tulnud, kuid kaupa müüakse vähem.

"Kui te küsite füüsilises mahus kauba kohta, siis on see jäänud umbes samaks, ei ole muutust olnud, või nõks vähem. Aga käibel on inflatsiooni jagu kasvu," ütles OG Elektra omanik Oleg Gross.

Nädala sees on klientide arv Grossi poodides samal tasemel, mis aasta tagasi. Nädala lõpus on ostjaid 10 protsenti rohkem, sest lisandunud on need inimesed, kes varem käisid kõrgema hinnatasemega poodides.

Sääste on inimestel vähe, enamasti võetakse kasutusele teenitud palk.

Elektroonikamüüjad aga täheldavad, et aasta alguses ostetakse olulisi kodumasinaid, näiteks pesumasinat, ikka, sest seda ostu edasi lükata ei saa. Küll aga võivad teised kodumasinad oodata.

"Aasta alguses esimesed kaks nädalat olid võrreldes eelmise aasta sama ajaga suhteliselt sarnaste tulemustega, kolmas nädal on juba ligi 30 protsenti parema tulemusega," ütles Experdi turundusjuht Laura Laanjärv.

Kuna energia börsihind on praegu odavam, on müüjad lootusrikkad, et peagi paraneb ka inimeste kindlustunne ja tarbimine kasvab.