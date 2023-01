Tahkuranna laste koolitee hakkab minema läbi tunneli

Kool asub ühel pool maanteed ja elumajad teisel pool. Tunneli rajamine võetakse praegu ette, sest Via Baltica kahe- või neljarajaliseks ehitamine, mille käigus oleks tunnel rajatud, on järjest kaugemale tulevikku nihkunud.

"Siin on kiirusepiirang ja see kiirusepiirang on rõhutatud eriti säravate märkidega ehk me oleme märgiümbruse pannud siia, et need välja paistaksid, et see 70 km/h piirang oleks eriti hästi näha. Aga paraku transiitliiklejad on sellised, et rekad ei kipu siin väga kinni pidama sellest. /.../ Selles mõttes on siin keeruline ületada, eriti meie kliimas, kus on väga palju pimedat aega," selgitas transpordiameti lääne üksuse juht Hannes Vaidla.

"Meil on kaks liiklusohtlikku kohta. Antud juhul saab lahendatud see piirkond, mis puudutab Võistes Tahkuranna lasteaed-algkooli algkoolimaja. /.../ Aga teine probleem, mis jääb praegu õhku, on Uulu-Soometsa ristmik, mis on samuti koolilaste teeületusega seotud – seal on koolilaste arv kasvanud poole võrra. /.../ 200 last asub iga päev seal ristmiku läheduses, ületavad teed," rääkis Häädemeeste vallavanem Külliki Kiiver.

Tref Nord alustab tunneli rajamist paari kuu pärast. Häädemeeste vald tasub ligi miljon eurot maksvast tööst kolmandiku.