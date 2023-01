Kolmapäeval on õhusoe plusspoolel, seejärel läheb külmemaks

Kolmapäeval jäävad Läänemeremaad jätkuvalt võimsa madalrõhuala lõunaossa, kus õhk on võrdlemisi soe. Sajab nii vihma kui ka lörtsi, kuid sajuhulgad pole suured.

Ööl vastu kolmapäeva on pilvine. Kohati sajab vähest vihma või lörtsi. Mitmel pool on udu ja jäidet. Puhub edelatuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist Kagu-Eestis kuni +3 kraadini saartel.

Hommik jätkub pilviselt. Mitmel pool sajab vähest vihma, on udu ja jäidet. Puhub edelatuul 5 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 ja +3 kraadi vahel.

Ka päeval on taevas pilves. Mitmel pool sajab vähest vihma. Tuul puhub jätkuvalt edelast 6 kuni 12, saartel ja rannikul puhanguti 15 kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +2 kuni +4 kraadi.

Neljapäev möödub samuti lörtsisajuga ning õhk on kergelt plusspoolel. Reedel aga pilvisus hõreneb ning näha on ka päikest ja õhutemperatuur ulatub kuni -9 kraadini.

Ka laupäeval on termomeetrinäit reedega sarnaselt miinuses, kuid pärastlõunast alates hakkab õhk soojenema, loodest kagusse levib lörtsisadu ning tuiskab.

Pühapäeval on temperatuur nullilähedane, kohati sajab ka lund ja lörtsi.