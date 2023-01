Minister Hartman on teinud enamuse visiitidest Ida-Virumaale

Pool aasta ametis olnud kultuuriminister Piret Hartman (SDE) on teinud enamuse oma Eesti-sisestest visiitidest Ida-Virumaale, kust ta pärit on ja kus ta kandideerib ka eelseisvatel riigikogu valimistel, kirjutab Eesti Päevaleht (EPL).

"18. juulil ametivande andnud minister on käinud poole aasta jooksul 45 päeva visiitidel, millest 30 päeva ehk kaks kolmandikku ajast on ta just Ida-Virumaale viinud. See tähendab, et kaks kolmandikku kõikidest Hartmani visiitidest on seotud Ida-Virumaa külastamisega," märkis EPL kolmapäeval.

"Ma ei tea, kas ministrit [saab] süüdistada selles, et ta on liiga palju piirkonnas, mis on tõsine murekoht," ütles Hartman lehele. "Ida-Virumaa mõjutab Eesti julgeolekut, et mis seal edasi saab. Lisaks on seal Eesti kõige suuremad sotsiaal-majanduslikud mured," märkis ta ning lisas, et valitsus on Ida-Virumaa fookusse võtnud ja kuna ta on sealt pärit ja tunneb piirkonda, siis ongi rohkem seal olnud.

EPL toob ka välja, et Hartman on eriti tihti valinud visiidiks reedesed päevad, mille programmi kohta pole avalikkusele sageli infot antud. Kultuuriministeeriumist täpsustati, et suur osa reedeid on kulunud sealsetes koolides ja raamatukogudes käimisele, lisaks on kohtutud kohalike ettevõtjate, omavalitsusjuhtide ja direktoritega, lisas leht.

Kultuuriministeerium tõi esile, et Hartman on jõudnud visiitidel käia kaheksas maakonnas, aga kordagi pole ta oma ametiaja jooksul käinud näiteks Pärnu, Hiiu, Põlva ega Lääne maakonnas. Andmetest nähtub, et peale 20 korda Ida-Virumaal käimist, mis on kokku kestnud 30 päeva, on ta korduvalt käinud ka Valga- ja Tartumaal, mõlemas küll kolmel visiidil, kuid Valgamaal on ta visiitide tõttu viibinud viis päeva.