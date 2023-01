USA suurettevõte Walmart tõstab miinimumpalga 14 dollarini tunnis

USA jaemüügisektori suurettevõte Walmart tõstab ettevõtte sees miinumumpalga 14 dollarini tunnis. Seni oli miinumumtase 12 dollarit ühe tunni kohta. USA föderaalne miinumumpalk on alates 2009. aastast olnud 7,25 dollarit tunni kohta. Ökonomistide sõnul mõjutab Walmarti otsus eelkõige neid osariike, kes pole osariiklikku miinimumpalka föderaalsest tasemest kõrgemale tõstnud. Samal ajal on riigis töötus rekordmadal.

Ameerika Ühendriikide suurim eraettevõttest tööandja Walmart kavatseb tõsta ettevõttes miinimumpalka 12 dollari pealt tunnis 14 dollarini. Palgatõus jõustub veebruaris, teatas ettevõte teisipäeval.

Walmarti otsus on tõenäoliselt tingitud asjaolust, et konkurentide palgatase on veelgi kõrgem, vahendas The Wall Street Journal. Nii Amazonis kui ka Targetis saab minimaalselt 15 dollarit iga tund. Costco Wholesale pakub oma töötajatele sellest veelgi enam.

Kuigi Amazon teatas pea 18 000 töötaja koondamisest, siis tõstetakse laohoonetes töötavate inimeste miinumumpalka 18 dollari pealt tunnis 19 dollarini. Target tõstis tunnitasu 15 dollari peale juba 2020. Costco tõstis enda miinumumpalka 2021. 17 dollarini.

Ameerika Ühendriikide föderaalne miinimumpalk on 7,25 dollarit tunni kohta. USA 20 osariigil on föderaaltasandiga sama miinimumpalk. Viimati tõsteti riigis miinimumpalka 2009. aastal.

Walmarti otsus tõsta ettevõtte sees miinimumpalka viib Walmarti keskmise palga 17,50 dollarini. Praegu on poeketi töötajate keskmine palk ligikaudu 17 dollarit.

Taustal on USA madal töötuse määr. Detsembris olid töötus ainult 3,5 protsenti, mis on mitme aastakümne madalaim tulemus. Samas on märke, et uute töötajate palkamine ja palgakasv aeglustus detsembris. Samas on tööpakkumisi siiski rohkem kui töötuid.

Novembris oli föderaalvalitsuse andmetel Ameerika Ühendriikides 10,46 miljonit täitmata töökohta. 887 000 vaba töökohta oli USA jaemüügisektoris ja veel 1,52 miljonit vaba aja veetmise ja toitlustamise sektoris. The Wall Street Journal juhtis tähelepanu, et tegemist on majandussektorites, mis sageli konkureerivad samade töötajate pärast.

Rohkem kui pooled osariigid Ameerika Ühendriikides kavatsevad tõsta sel aastal osariiklikku miinimumpalka tingituna tööjõu puudusest. Samal ajal on tööandjad pidanud maksma töötajatele miinimumpalgast märksa enam, et töötajaid leida ja enda juures hoida.

Hoolimata mitmetest suurkoondamistest USA tehnoloogiasektori ettevõtetes nagu Facebook, Microsoft ja Amazon on USA tööturul tervikuna siiski töötajaid puudu, mitte üle.

Walmarti esindaja kinnitas The Wall Street Journalile, et ettevõtte miinumumpalga tõus mõjutab nende 1,6 miljonist töötajast 340 000. Kuna Walmart asub enam väiksema asustustihedusega piirkondades, siis mõjutab ettevõtte otsus ebaproportsionaalselt palju neid osariike Texas ja Georgia, kes pole ise osariiklikku miinimumpalka tõstnud. Mitmete ökonomistide sõnul on Walmart mitmetes piirkondades piisavalt oluline ettevõte, et see sunnib ka teisi ettevõtteid palku tõstma.