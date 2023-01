Ifo-instituut: Saksamaa ettevõtjate meeleolu paranes

Ifo meeleolu indeks tõusis jaanuaris 86,4-ni, eelmisel kuul oli see 83,2. Majandusteadlased eeldasid väiksemat kasvu, vahendas Bloomberg.

"Ettevõtjad ütlesid meile, et nad on järgmise kuue kuu suhtes optimistlikud, see viitab üldiselt sellele, et me väldime tehnilist majanduslangust," ütles kolmapäeval Ifo president Clemens Fuest.

Fuest eeldab, et Saksa majandus esimeses kvartalis kahaneb ja suvel hakkab majandus uuesti kasvama.

"Kõige suurem oht Saksa majandusele oli gaasi normeerimise stsenaarium. Sooja ilma tõttu seda ohtu enam pole," ütles Fuest.

Saksamaa valitsus eeldab nüüd, et majandus kasvab sel aastal 0,2 protsenti. Oktoobris eeldas Berliin, et majandus langeb 2023. aastal 0,4 protsenti.