Kommertspangad on ühel meelel, et Eesti majanduskasv on tänavu ümmargune null, samas jätkub kiire hinnatõus. Millisteks tagasilöökideks peaksid valmistuma töötajad ja tööandjad? Kuidas lõppeb pidu kinnisvaraturul? Ja mida soovitab pankur poliitikutele? ETV saates "Esimene stuudio" on täna külas Swedbank Eesti juht Olavi Lepp.