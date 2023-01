Saksamaal hukkus pussitamises kaks inimest

Politsei teatas, et rünnak leidis aset, kui rong oli jõudmas Brokstedti jaama. See on väike asula, mis asub Hamburgist põhja pool, vahendas Deutsche Welle.

Saksa võimud sulgesid Brokstedti jaama, et päästetöötajad saaksid kohapeal inimesi aidata. Saksa võimud teatasid, et politsei vahistas kahtlustatava. Politsei teatas hiljem, et kahtlustatav on 20. aastates meesterahvas.

Saksamaal on viimastel aastatel toimunud mitu noarünnakut. 2021. aastal hukkus Würzburgis pussitamises kolm inimest. 2019. aastal sai Iserlohni linna raudteejaamas aset leidnud pussitamises surma kaks inimest.