Oluline neljapäeval kell 7.46:

- Kiiev: Vene väed jätkavad Bahmuti ja Vuhledari ründamist;

- Kiievi oblastis oli neljapäeva hommikul taas kuulda õhusireene;

- Valge Maja: kõigepealt jõuavad Ukrainasse Leopardid, siis Abramsid.

Kiiev: Vene väed jätkavad Bahmuti ja Vuhledari ründamist

Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar teatas, et Bahmuti ja Vuhledari ümbruses käivad endiselt ägedad lahingud. Maliari sõnul proovivad Vene väed järjepidevalt läbi murda Ukraina kaitseliinidest.

"Venemaal on rohkem sõdureid ja neil on selles piirkonnas rohkem relvastust," ütles Maliar.

Bahmuti ümbruses on käinud ägedad lahingud juba umbes pool aastat. Ukraina kaitsejõud tunnistasid kolmapäeval, et viimaste nädalate jooksul on Ukraina väed Soledarist taandunud ettevalmistatud positsioonidele linna ääres. Soledar asub Bahmuti lähedal.

Kaks Bahmuti linnas võitlevat Ukraina sõdurit ütlesid telekanalile CNN, et Vene väed üritavad linna ümber piirata.

"Olukord linnas on väga murettekitav, kuid me jätkame võitlust," ütles üks sõdur.

Üks sõdur ütles CNN-ile, et linnas toimuvad tänavalahingud. Sõdur siiski ei usu, et Vene väed teevad lähipäevade jooksul märkimisväärseid edusamme.

Kiievi oblastis oli neljapäeva hommikul taas kuulda õhusireene

Kiievi oblasti sõjaväeadministratsioon teatas, et õhutõrje tulistab alla vaenlase sihtmärke. Lisaks Kiievile kõlas õhuhäire ka Tšerkassõ oblastis, Mõkolajivis, Harkivis ja Dnipropetrovskis.

"Olukord Tšerkassõ piirkonnas on kontrolli all. Õhutõrje töötab," teatas Tšerkassõ oblasti kuberner Ihor Taburets.

Ukraina võimud teatasid, et riigi õhutõrje tulistas ööl vastu neljapäeva Kiievi kohal alla 15 Iraanis toodetud drooni. Esialgsetel andmetel inimohvreid pole, vahendas The Kyiv Independent.

Valge Maja: kõigepealt jõuavad Ukrainasse Leopardid, siis Abramsid

"Saksa Leopardi tankid jõuavad Ukrainasse kiiremini kohale kui USA Abramsid," ütles USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby.

Kirby ei täpsustanud, millal USA Abramsi tankid Ukrainale tarnib. Ta ütles, et selleks kulub mitu kuud, vahendas CNN.

"Need Leopardi tankid on samuti väga kaasaegsed ja keerulised. Need on väga head tankid, neid on Euroopas palju. Oleme tänulikud sakslastele, et nad saadavad kohe 14 tanki Nad kavatsevad teha koostööd liitlastega ja luua kaks tanki pataljoni. See on umbes 60 tanki. Need on väga head tankid ja nad jõuavad Ukrainasse kiiremini kui Abramsid," ütles Kirby.

Kirby sõnul lähevad lahingud Ukrainas kevadel veelgi ägedamaks, vahendas CNN.

USA president Joe Biden teatas kolmapäeval, et riik saadab Ukrainale 31 Abramsi tanki. Saksa valitsus teatas kolmapäeval, et riik saadab 14 Leopard 2 tanki Ukrainale. Berliin lubas ka teistel riikidel varustada Ukrainat Leopard 2 tankidega.