Ukraina presidendi kantselei juht Andri Jermak teatas neljapäeva hommikul, et Venemaa korraldas Ukraina pihta raketirünnaku. Ukraina kaitsejõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi kinnitas, et Ukraina hävitas 55-st Ukraina pihta suunatud raketist 47. Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar teatas, et Bahmuti ja Vuhledari ümbruses käivad endiselt ägedad lahingud. Maliari sõnul proovivad Vene väed järjepidevalt läbi murda Ukraina kaitseliinidest.

Oluline neljapäeval kell 14.57:

- Türgi elektrilaevade ettevõte Karpowership on valmis tarnima Ukraina heaks 500 megavati eest elektrit läbi Rumeenia ning Moldova sadamate;

- Zalužnõi: Ukraina hävitas 55-st Ukraina pihta suunatud raketist 47;

- Kiiev: Vene väed jätkavad Bahmuti ja Vuhledari ründamist;

- Kiievi oblastis oli neljapäeva hommikul taas kuulda õhusireene;

- Venemaa korraldas taas Ukraina pihta raketirünnaku;

- Valge Maja: kõigepealt jõuavad Ukrainasse Leopardid, siis Abramsid.

Türgi elektrilaevade ettevõte Karpowership on valmis tarnima Ukraina heaks 500 megavati eest elektrit läbi Rumeenia ning Moldova sadamate

Türgi ettevõte Karpowership on valmis tarnima Ukrainale 500 megavati eest elektrit elektrit tootvate laevade abil. Veealused viidaks tõenäoliselt Moldova ja Rumeenia sadamatesse, kus need ühendatakse kohalikku elektrivõrku, miskaudu saaks toodetud elektri saata edasi Ukraina elektrivõrku, vahendas Türgi uudisteagentuur Anadolu.

Hinnanguliselt saaks 500 megavatiga katta ühe miljoni majapidamise elektritarbimise vajadused. Ettevõttel on kokku enda käsutuses 36 elektrilaeva tootmisvõimsusega kuus gigavatti.

Venemaa on rünnanud Ukraina elektritaristut 12 eri suurema rünnaku käigus. Karpowership ja Ukraina riiklik elektriettevõte plaanivad järgmise sammuna arutada antud plaani Rumeenia ja Moldova võimudega.

Zalužnõi: Ukraina hävitas 55-st Ukraina pihta suunatud raketist 47

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja kindral Valeri Zalužnõi kinnitas Telegramis pealelõunal, et Vene väed tulistasid Ukraina pihta neljapäeval õhust ja merelt 55 raketti.

Zaluznõi sõnul tulistati Ukraina pihta erinevaid rakette, mille hulgas olid nii X-101, X-555, X-47 Kinzhal, Kalibr kui ka X-59. Rakettide väljatulistamiseks kasutati Tu-95, Su-35 ja MiG-31K lennukeid ning Mustalt merel asuvaid laevu.

Ukraina suutis hävitada 47 tiibraketti, nendest 20 pealinnas Kiievis. Lisaks sellele ei jõudnud kolm neljast X-59 juhitavast raketist sihtmärgini, teatas Zalužnõi.

Zaluznõi sõnul on Vene vägede eesmärgiks jätkuvalt ukrainlastele psühholoogilise surve avaldamine ning kriitilise taristu hävitamine.

Venemaa korraldas taas Ukraina pihta raketirünnaku

Ukraina presidendi kantselei juht Andri Jermak teatas neljapäeva hommikul, et Venemaa korraldas Ukraina pihta raketirünnaku. Kubernerid kutsusid inimesi üles jääma varjupaikadesse.

Vinnõtsjas kostus vähemalt kuus plahvatust. Plahvatusi oli veel kuulda Dnipropetrovski, Odessa ja Žõtomõri oblastites. Kiievi linnapea Vitali Klõtško teatas samuti, et linnas oli kuulda plahvatusi.

Ukraina õhujõudude pressiesindaja Juri Ihnat ütles, et Venemaa saatis Ukraina pihta vähemalt 30 raketti.

Ukraina teatel tabasid Vene raketid Zaporižžja ja Odessa oblastite energiataristut. Odessas sai kahjustada kaks tähtsat energiataristu objekti. Võimude teatel alustati juba remonditöid. Kiievis sai surma üks inimene, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa viimase raketirünnaku mõistis hukka ka USA suursaadik Ukrainas Bridget Brink.

"Järjekordne julm rünnak. Vene rünnakud ei suuda peatada Ukraina vapraid kaitsjaid ega meie sihikindlat toetust," teatas Brink.

Neljapäeval saabus Odessa linna ka Prantsuse välisminister Catherine Colonna. Linn asub Musta mere rannikul, mille sadama kaudu ekspordib Ukraina oma teravilja.

Saksa kaitseminister: Leopardid jõuavad Ukrainasse märtsi lõpus või aprilli alguses

Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius ütles neljapäeval, et Leopard 2 tankid jõuavad Ukrainasse märtsi lõpus või aprilli alguses. Pistoriuse sõnul algab lähipäevade jooksul Ukraina sõdurite koolitamine jalaväe lahingumasinate Marder kasutamiseks.

Ukraina sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/STRINGER

Kiiev: Vene väed jätkavad Bahmuti ja Vuhledari ründamist

Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar teatas, et Bahmuti ja Vuhledari ümbruses käivad endiselt ägedad lahingud. Maliari sõnul proovivad Vene väed järjepidevalt läbi murda Ukraina kaitseliinidest.

"Venemaal on rohkem sõdureid ja neil on selles piirkonnas rohkem relvastust," ütles Maliar.

Bahmuti ümbruses on käinud ägedad lahingud juba umbes pool aastat. Ukraina kaitsejõud tunnistasid kolmapäeval, et viimaste nädalate jooksul on Ukraina väed Soledarist taandunud ettevalmistatud positsioonidele linna ääres. Soledar asub Bahmuti lähedal.

Kaks Bahmuti linnas võitlevat Ukraina sõdurit ütlesid telekanalile CNN, et Vene väed üritavad linna ümber piirata.

"Olukord linnas on väga murettekitav, kuid me jätkame võitlust," ütles üks sõdur.

Üks sõdur ütles CNN-ile, et linnas toimuvad tänavalahingud. Sõdur siiski ei usu, et Vene väed teevad lähipäevade jooksul märkimisväärseid edusamme.

Kiievi oblastis oli neljapäeva hommikul taas kuulda õhusireene

Kiievi oblasti sõjaväeadministratsioon teatas, et õhutõrje tulistab alla vaenlase sihtmärke. Lisaks Kiievile kõlas õhuhäire ka Tšerkassõ oblastis, Mõkolajivis, Harkivis ja Dnipropetrovskis.

"Olukord Tšerkassõ piirkonnas on kontrolli all. Õhutõrje töötab," teatas Tšerkassõ oblasti kuberner Ihor Taburets.

Ukraina võimud teatasid, et riigi õhutõrje tulistas ööl vastu neljapäeva Kiievi kohal alla 15 Iraanis toodetud drooni. Esialgsetel andmetel inimohvreid pole, vahendas The Kyiv Independent.

Meedia: Kanada võib Ukrainasse saata Leopardi tankid

Kanada väljaanne Ottawa Citizen teatas allikatele tuginedes, et riik kaalub Leopardi tankide saatmist Ukrainasse, vahendas Ukrainska Pravda.

Kanadal on 112 Leopard 2 tanki. Allikate teatel võib Kanada anda Ukrainale vähemalt 10 Leopard 2 tanki.

Valge Maja: kõigepealt jõuavad Ukrainasse Leopardid, siis Abramsid

"Saksa Leopardi tankid jõuavad Ukrainasse kiiremini kohale kui USA Abramsid," ütles USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby.

Kirby ei täpsustanud, millal USA Abramsi tankid Ukrainale tarnib. Ta ütles, et selleks kulub mitu kuud, vahendas CNN.

"Need Leopardi tankid on samuti väga kaasaegsed ja keerulised. Need on väga head tankid, neid on Euroopas palju. Oleme tänulikud sakslastele, et nad saadavad kohe 14 tanki Nad kavatsevad teha koostööd liitlastega ja luua kaks tanki pataljoni. See on umbes 60 tanki. Need on väga head tankid ja nad jõuavad Ukrainasse kiiremini kui Abramsid," ütles Kirby.

Kirby sõnul lähevad lahingud Ukrainas kevadel veelgi ägedamaks, vahendas CNN.

USA president Joe Biden teatas kolmapäeval, et riik saadab Ukrainale 31 Abramsi tanki. Saksa valitsus teatas kolmapäeval, et riik saadab 14 Leopard 2 tanki Ukrainale. Berliin lubas ka teistel riikidel varustada Ukrainat Leopard 2 tankidega.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 780 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 123860 (võrdlus eelmise päevaga + 780);

- tankid 3175 (+14);

- jalaväe lahingumasinad 6334 (+27);

- lennukid 292 (+2);

- kopterid 282 (+1);

- suurtükisüsteemid 2169 (+15);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 452 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 220 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1908 (+6);

- tiibraketid 749 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4986 (+19);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 195 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.