Meta taastab Facebookis ja Instagramis Trumpi kontod

Meta sulges Trumpi kontod pärast seda, kui tema toetajad tungisid 2021. aasta jaanuaris kongressihoonesse. Meta teatas aga kolmapäeval, et lähinädalate jooksul Trumpi kontod taastatakse, vahendas The Wall Street Journal.

"Avalikkus peab teadma, mida poliitikud räägivad, et inimesed saaksid teha teadlikke otsuseid," teatas Meta.

Meta väitis varem, et Trumpi konto ohustab avalikku turvalisust. Meta tippjuht Nick Glegg ütles kolmapäeval, et firma jõudis järeldusele, et risk avalikule turvalisusele on kadunud. Glegg siiski lubas, et firma hakkab hoolikalt jälgima Trumpi kontosid.

Meta viimast otsust jõudis kommenteerida juba ka Trump. "Sellist asja ei tohiks enam kunagi juhtuda ametisoleva presidendiga või kellegi teisega, kes ei vääri kättemaksu," teatas Trump.

Eelmise aasta lõpus teatas Twitteri uus omanik Elon Musk, et ennistas platvormil Trumpi konto. Kontol oli selle blokeerimise ajal möödunud aasta 8. jaanuaril üle 88 miljoni jälgija. Trump jäi siiski kasutama enda loodud platvormi Truth Social, mis käivitus 2022. aasta veebruaris. Seal on Trumpil umbes viis miljonit jälgijat.