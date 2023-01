Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Kaja Kallas ja Martin Helme

Parlamendivalimised lähenevad ja erakondade kampaaniad on täies hoos. Viimased kuud on Eesti poliitikas kulgenud EKRE ja Reformierakonna vastandumise tähe all. Kellele see on kasulik ja mis jääb tähelepanuta? Mis siis on lähenevate riigikogu valimiste põhiküsimus?

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40. Saadet juhib Mirko Ojakivi.