Presidendivalimised Türgis: opositsioon plaanib seada üles ühiskandidaadi

Hiljutised küsitlused näitavad, et rohkem kui pooled valijad ei toeta Erdogani juhitud Õigluse ja Arengu Parteid (AKP). Türgi opositsioon on aga killustunud. Riigis on kuus suuremat opositsiooniparteid ja üks kurdimeelne erakond. Asjaga kursis inimeste sõnul kohtuvad opositsiooniliidrid neljapäeval, et kokku leppida Erdogani-vastases strateegias, vahendas Bloomberg.

Erdogan on riiki juhtinud kaks aastakümmet, 2018. aastal valiti ta presidendiks tagasi koos laiendatud presidendivolitustega, mis talle üleriikliku referendumi käigus anti. Hiljuti teatas Erdogan, et toob valimised ühe kuu võrra ettepoole, mis teeb opositsiooni elu keerulisemaks.

"Opositsioon võib olla ühtsem kui viimastel valimistel, kuid nende suutmatus leida ühist kandidaati jätab mulje nõrkusest. Palju sõltub nende suutlikkusest veenda valijaid, et nad on jõud, mida saab usaldada valitsema," ütles finantsfirma BlueBay Asset Management analüütik Tim Ash.

Bloombergi allikate teatel plaanib opositsioon ühise presidendikandidaadi üles seada juba veebruari alguses.