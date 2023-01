Reinsalu palus Narval lõpetada Vene konsulaarteenuseid osutava MTÜ toetus

"Helistasin Narva linnapeale ja palusin linnal selline Venemaa konsulaarmissiooni ruumidega abistamine lõpetada. Eesti sulges Venemaa peakonsulaadi Narvas protestiks Butšas ja Irpinis toime pandud kuritegudele. Välisministeerium selgitab Vene saatkonnale Eestis kehtivaid ühekordsete konsulaarmissioonide läbiviimise reegleid," teatas Reinsalu.

"Aktuaalne kaamera" vahendas kolmapäeval, et Narva linnavalitsus annab Vene kodanike ühingule konsulaarteenuste osutamiseks tasuta ruumid ning nõnda aidatakse inimesi, kes vanuse või halva tervise tõttu ei jaksa Tallinnas Vene saatkonnas dokumente vormistamas käia.

Reinsalu märkis varem saadetud kommentaaris, et riikidel on õigus täita Eestis konsulaarülesandeid ka väljaspool Tallinna, korraldades selleks ühekordseid konsulaarmissioone. "Ühekordse konsulaarmissioonina määratleb Eesti selliseid konsulaartegevusi, mis toimuvad väljaspool saatkonda mitte tihedamini kui kord kuus, kahel järjestikusel päeval. Välisministeerium annab Venemaa saatkonnale Tallinnas üle ka sellesisulise selgitava noodi ja jälgib sellest kinnipidamist," ütles välisminister.

Narva linnapea Raik ütles kolmapäeval MTÜ abistamise põhjendusena, et kolmandik Narva linna elanikest on Vene kodanikud, kellel, kui nad ka väga sooviksid, praegu pole Vene kodakondsusest võimalik loobuda. "Jätta neid täiesti ilma abita, ilma informatsioonita, ilma vajalike dokumentideta, seda me küll endale lubada ei saa. Ka Vene kodanikud, kes elavad Eestis, on meie inimesed," ütles Raik.