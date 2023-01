Ilm läheb jälle külmemaks

Ilm muutub selgemaks, aga külmemaks. Teed on libedad.

Reede öö on Eestis pilves selgimistega ning kohati sajab nõrka lund ja lörtsi. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 3 kuni 8, saartel iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi, pärast keskööd võib kohati ka -5 kraadini langeda. Teed muutuvad jäiseks ja libedaks.

Reede hommikul on pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Kohati võib udu olla. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 9 meetrit sekundis ning külma on 1 kuni 3, kohati kuni 5 kraadi. Meremõjuga rannikul võib õhutemperatuur paiguti +1 kraadini tõusta. Teedel on kiilasjää.

Päev tuleb muutliku pilvisusega ja valdavalt sajuta. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, kuid pärastlõunal tuul järk-järgult vaibub. Termomeetrinäit jääb vahemikku -3 kuni +1 kraadi. Õhtuks õhutemperatuur langeb.

Järgnevatel päevadel on oodata sajust, üpriski tuulist ning valdavalt pilves ilma. Kui nädalavahetus algab miinuskraadidega, siis juba pühapäeval tõuseb temperatuur kindlalt plusspoolele. Teisipäeval jääb termomeetrinäit aga taas -3 ja +2 kraadi vahele.